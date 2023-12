L'Action Cam che desideri da tempo è finalmente in OFFERTA: paga il 63% in meno!

iZEEKER Action Cam 4K vanta lo schermo Ultral HD, Grandangolo 170°, 20MP, Videocamera Subacquea fino a 40 metri, Impermeabile, Vlog, WIFI, EIS, Telecomando, dimensioni 2x1050mAh, Kit di Ricarica, possibile montarla su casco o bici. Oggi puoi farla tua a soli 35 euro, grazie allo sconto del 13% al quale aggiungere un coupon del 50% con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

iZEEKER Action Cam 4K: le caratteristiche

La iZEEKER iA100 action cam è dotata di risoluzione ad alta definizione 4K, che ti garantisce immagini più nitide e dettagliate con una chiarezza eccellente durante la cattura dei momenti veloci. Con varie risoluzioni video come 4K/30FPS, 2,7K/30FPS, 1080P/60FPS, 1080P/30FPS e 720P/120FPS, può soddisfare le tue diverse esigenze. L’alto contrasto e la saturazione dei colori ti permettono di vedere meglio i dettagli chiave delle immagini video. Dotata di uno schermo touch da 2 pollici, la iZEEKER iA100 action cam consente un’operazione facile e il controllo delle impostazioni di scatto. Semplici gesti possono essere usati per passare tra le modalità di scatto e impostare i parametri di esposizione. Inoltre, design leggero, copertura antipolvere e coperchio rimovibile della batteria a comparsa migliorano l’esperienza con la iA100 action cam.

La iZEEKER iA100 impermeabile action cam è dotata di un guscio impermeabile che. Il suo design speciale assicura che la fotocamera possa funzionare normalmente fino a 40 metri/131 piedi sott’acqua, consentendoti di esplorare liberamente il mondo sottomarino e goderti nuotate, snorkeling, surf e altri sport acquatici. La funzione EIS 3.0 stabilizza l’immagine in movimento, migliorando la stabilità dell’immagine. La telecamera sportiva per casco iZEEKER iA100 è dotata di una varietà di accessori pratici in grado di soddisfare le esigenze dei diversi scenari sportivi all’aperto, tra cui arrampicata, ciclismo, paracadutismo e deltaplano. Dotata di 2 batterie da 1050mAh. La base di ricarica può caricare contemporaneamente due batterie, risparmiando il problema della frequente sostituzione delle batterie o dell’utilizzo di più caricabatterie. La telecamera sportiva multifunzione iZEEKER iA100 può essere collegata all’applicazione del telefono cellulare tramite Wi-Fi, consentendoti di trasferire video e foto sul telefono per una migliore modifica e condivisione sui social media. Ha vari modi video come selfie, time-lapse, ciclo di registrazione, slow motion e modalità auto, ecc. Può anche essere utilizzato come registratore mentre siamo alla guida.

