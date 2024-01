Ladri in fuga con questa telecamera di sicurezza Arlo in OFFERTA: rilevamento movimento e allarme inclusi!

Arlo pro 5 è una straordinaria telecamera wi-fi da esterno senza fili, 2k hdr, 160°, con visione notturna a colori, sirena, rilevamento movimento, audio bidirezionale, colore bianco. Oggi puoi prenderla in offerta a soli 199,99 grazie allo sconto del 15%!

Caratteristiche prodotto

L’accuratezza completa del video a colori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consente una migliore individuazione degli abiti e delle caratteristiche distintive, che possono fare la differenza quando si ha bisogno di prove. I video HDR 2K nitidi e chiari permettono di vedere i dettagli in modo più chiaro. La telecamera di sicurezza Arlo Pro 5 si collega a entrambe le reti principali (2,4 GHz e 5 GHz) rendendo più semplice la configurazione e ottimizzando la telecamera in termini di portata e velocità.

È resistente a pioggia, sole, vento e neve. Grazie all’involucro in policarbonato ultra resistente, lo stesso materiale utilizzato per i vetri antiproiettile, la tua telecamera può operare a temperature comprese tra -20° e 45°. Abbonamento Arlo Secure (venduto separatamente) – esegue il backup dei video in modo sicuro sul cloud. Rileva più di qualsiasi altro marchio; identificazione e priorità a persone, auto, animali domestici e pacchi; focalizzazione sulle zone di attività. L’abbonamento include anche l’assicurazione contro il furto della fotocamera. Le videocamere Arlo offrono streaming live, avvisi di movimento e conversazione bidirezionale direttamente sul tuo cellulare. Associato a una stazione base, è possibile anche l’archiviazione locale. L’altoparlante e il microfono integrati ti consentono di comunicare con i tuoi familiari e con i visitatori oppure di dissuadere gli intrusi come se fossi presente fisicamente in casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.