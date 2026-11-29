Immagine generata con AI

Se sei stufo di scegliere tra Chrome, Safari e Firefox — e di sapere che sotto la superficie usano tutti più o meno la stessa tecnologia — c’è una novità che vale la pena conoscere. Il Ladybird browser ha rilasciato la sua prima alpha pubblica il 23 novembre 2026 per macOS e Linux, diventando uno dei pochi tentativi seri di costruire un motore di rendering web completamente da zero, senza prendere in prestito una sola riga di codice da Chromium, WebKit o Gecko. È una notizia piccola nei numeri, ma potenzialmente grande nelle implicazioni.

Un motore web costruito da zero: perché è così raro

Per capire perché Ladybird fa notizia, bisogna capire come funziona il panorama attuale dei browser. Chrome, Edge, Opera, Brave e decine di altri usano tutti Blink, il motore di rendering di Google (un fork — cioè una derivazione — di WebKit). Safari usa WebKit direttamente. Firefox è l’unico grande player con un motore diverso, Gecko, sviluppato da Mozilla. In pratica, quasi tutto il web che guardi passa attraverso uno di questi tre motori.

Il Ladybird browser rompe questa logica. Il suo motore di rendering e il suo motore JavaScript — chiamato LibJS — sono stati scritti da zero dal team guidato da Andreas Kling. Nessun codice da Blink, nessun codice da WebKit, nessun codice da Gecko. È una scelta radicale, costosa in termini di tempo e risorse, ma che garantisce una vera indipendenza tecnica.

Perché farlo? Perché ogni browser basato su Chromium eredita anche le scelte architetturali, i compromessi e — inevitabilmente — una certa dipendenza dall’ecosistema Google. Un motore indipendente significa poter prendere decisioni diverse su privacy, sicurezza, compatibilità e priorità di sviluppo.

Cosa funziona (e cosa no) nella prima alpha

Parliamo chiaro: questa è una alpha, non una versione stabile. Il progetto stesso avverte che non è pronto per sostituire il browser di tutti i giorni e non fa ancora promesse formali sulla sicurezza. Detto questo, i risultati dei test iniziali sono più incoraggianti di quanto ci si potrebbe aspettare.

→ Leggi anche: Firefox vs Apple: perché su iPhone siamo costretti a usare WebKit (e cosa significa per te)

In fase di test su Mac e Linux, siti come YouTube, vscode.dev, Google Maps ed Excalidraw hanno funzionato correttamente. Non è poco: si tratta di applicazioni web complesse, ricche di JavaScript e CSS avanzato. Il fatto che girino su un motore completamente nuovo è un segnale che il progetto ha già raggiunto una maturità tecnica di base.

Sul fronte delle prestazioni, i numeri raccontano una storia di progressi rapidi ma ancora di distanza da colmare:

A ottobre 2026, il punteggio di Ladybird in Speedometer 2 è salito da 84 a 156, un miglioramento significativo in pochi mesi.

è salito da 84 a 156, un miglioramento significativo in pochi mesi. In Speedometer 3.1 , su un laptop Linux di riferimento, Ladybird ha raggiunto circa il 40% del punteggio di Chromium 158 .

, su un laptop Linux di riferimento, Ladybird ha raggiunto circa il . Il consumo di memoria è stato circa 2,2 volte quello di Chromium nelle stesse condizioni di test.

Numeri onesti: Ladybird è ancora lontano dalla velocità e dall’efficienza dei browser maturi. Ma la traiettoria di miglioramento è chiara, e per un progetto che parte da zero è una base solida.

Immagine generata con AI

Chi c’è dietro al Ladybird browser e come si sostiene

Il progetto è guidato da Andreas Kling e gestito da una non-profit — una scelta che dice molto sulle intenzioni. Ladybird è free e open source, finanziato da donazioni e da sponsor come Shopify e Cloudflare. Non c’è un grande colosso tech dietro, nessun motore di ricerca da monetizzare, nessuna piattaforma pubblicitaria da proteggere.

Questo modello ha vantaggi e rischi evidenti. Il vantaggio è l’assenza di conflitti di interesse che condizionano le scelte tecniche. Il rischio è la sostenibilità economica nel lungo periodo: costruire un browser competitivo richiede anni di lavoro intensivo e risorse continue. Il supporto di aziende come Shopify e Cloudflare — che hanno un interesse concreto in un web più aperto e competitivo — è un segnale positivo, ma il percorso è ancora lungo.

→ Leggi anche: Apple costretta a sbloccare i browser: l'ultimatum dell'Ue che cambia tutto

Vale la pena notare che la versione per Windows arriverà in seguito, mentre il mobile non è attualmente una priorità del progetto. Per ora, l’attenzione è concentrata su macOS e Linux, le piattaforme più usate dagli sviluppatori che probabilmente costituiscono il pubblico principale di questa fase alpha.

Perché questa notizia conta anche per chi non cambierà browser

La copertura mediatica del Ladybird browser nelle ultime settimane — con articoli apparsi il 24 novembre 2026 su Hardware Upgrade e il 27 novembre 2026 su Macitynet — riflette un interesse che va oltre il semplice entusiasmo per un progetto open source. Il punto è strutturale.

Quando quasi tutti i browser usano lo stesso motore, Google ha un potere enorme sulla direzione del web. Decide quali standard supportare, con quali tempi, con quali priorità. Mozilla con Firefox è l’unico grande contrappeso, ma negli anni ha perso quote di mercato in modo costante. Un secondo motore indipendente e vitale — anche se oggi è ancora lontano dall’uso quotidiano — cambia l’equilibrio delle forze.

Per i developer web, in particolare, un nuovo motore significa un nuovo banco di prova: se il tuo sito funziona su Ladybird, probabilmente è scritto seguendo gli standard in modo più rigoroso. Per gli utenti comuni, il valore è più indiretto ma reale: più concorrenza tra motori significa più pressione su Google, Apple e Mozilla per innovare e rispettare gli standard aperti.

Puoi seguire l’evoluzione del progetto direttamente sul sito di Ars Technica, che ha pubblicato uno dei resoconti tecnici più dettagliati sulla prima alpha. Se sei uno sviluppatore o semplicemente curioso, vale la pena tenerlo d’occhio: Ladybird non è ancora il browser per tutti, ma potrebbe diventare uno dei progetti tech più importanti dei prossimi anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.