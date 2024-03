L'affare che sogni da tempo lo fai OGGI: auricolari JBL TUNE 230NC SCONTO del 50%

Gli incredibili auricolari JBL TUNE 230NC sono ora disponibili su Amazon a un prezzo super conveniente grazie a un’eccezionale promozione. Acquistali ora per soli 49€, risparmiando il 50% sul prezzo originale. Approfitta subito di questa offerta per avere auricolari di alta qualità a un prezzo accessibile, con spedizione immediata e gratuita garantita dai servizi Prime.

JBL TUNE 230NC: i mitici auricolari al Top

Gli auricolari JBL TUNE 230NC sono eleganti, comodi da indossare e progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio. Ideali per l’attività sportiva, offrono cancellazione attiva del rumore e tecnologia Smart Ambient per permetterti di concentrarti solo sulla musica durante l’allenamento.

Con la Tecnologia Dual Connect puoi regolare l’audio, effettuare chiamate e attivare gli assistenti vocali su entrambi gli auricolari. Il sistema a doppio microfono è dotato di un design a fessura per ridurre efficacemente il rumore del vento esterno.

È possibile ascoltare musica ed effettuare chiamate con un solo auricolare, mentre l’altro è in carica nella custodia. Il rivestimento impermeabile con protezione IPX4 è perfetto per il nuoto e resiste a tutte le condizioni atmosferiche.

Dulcis in fundo, grazie alla custodia di ricarica gli auricolari offrono fino a 7 ore di autonomia, con altre 14 ore extra disponibili per ricariche rapide in movimento. La resistenza all’acqua con protezione IPX4 li rende perfetti per l’uso in tutte le condizioni atmosferiche.

Non perdere l’opportunità di avere auricolari di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. Acquista subito gli auricolari JBL TUNE 230NC su Amazon a soli 49€ e goditi la qualità del suono JBL ovunque tu vada.

