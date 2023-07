L'affare FURBO di oggi: tablet con un sacco di accessori a soli 74€ su Amazon

Il tablet Happybe 1001 è lo strumento ideale per tutti coloro che trascorrono il poco tempo a disposizione guardando una serie o un film, ascoltando musica o un podcast o facendo esercizio. Anche perché con lo stesso tablet è possibile pure lavorare o studiare, dunque essere sfruttato a 360°.

Ecco perché nel titolo abbiamo scritto che “il prezzo è una vergogna”: perché un dispositivo così vale molto di più dei soli 74€ con cui viene svenduto su Amazon. Una cifra talmente bassa che spesso non ci compri nemmeno un tablet da 8”. Ma tant’è, meglio così per noi clienti, chiamati a non lasciarsi sfuggire un’occasione rara come questa.

Tablet 10” con Android 11: il prezzo è assurdo

Questo tablet PC funziona con l’ultimo sistema operativo Android 11, e ha un processore quad-core 1.6GHz, così come 2GB RAM e 32GB ROM, espandibile fino a 128GB. Dispone di un display IPS HD 1280*800 da 10 pollici, con funzioni utili come la modalità di lettura, la retroilluminazione che si regola automaticamente per aiutare a proteggere gli occhi e consentirti di utilizzare il dispositivo comodamente anche di notte.

Lo schermo luminoso è in grado di visualizzare colori più ricchi e una qualità dell’immagine più raffinata da tutte le angolazioni. Il dispositivo ha pure una fotocamera anteriore da 2.0 MP e una cam posteriore da 5.0 MP, supporta Bluetooth e Wifi. Ha anche un GPS e doppi altoparlanti che permettono di aumentare il volume e la qualità del suono.

Il tablet è dotato infine di una batteria ricaricabile integrata da 6000mAh che consente circa 8 ore di utilizzo misto, come la lettura di e-book, l’ascolto di musica e la visione di film. Inoltre gode di un servizio di restituzione e sostituzione di 1 anno. Cosa volete di più? Vai su Amazon e sfrutta la mega offerta che te lo fa prendere a soli 74€. Una cifra talmente bassa che spesso non ci compri nemmeno un tablet da 8”. Le spedizioni sono gratis via Prime.

