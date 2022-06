L'affare oggi lo fai su Amazon: OPPO Enco W12 sono ancora scontate del 50%

I favolosi auricolari OPPO Enco W12 sono ancora in super offerta su Amazon, scontati del 50%. Ancora oggi, infatti, li trovi disponibili a soli 29 euro, ovverosia con uno sconto di 30€. Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, allora non puoi non approfittare di questa promozione che sta per scadere, visto che si tratta di cuffie pensate soprattutto per gli appassionati di musica alla ricerca di un prodotto top, che diventa accessibile per tutte le tasche grazie, appunto, all’offerta del momento.

Auricolari wireless OPPO Enco W12

Questi auricolari sono sicuramente il top in questo momento. Eleganti, belli, comodi, sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi. In questo modo puoi goderti ad esempio gli alti più vibranti e i bassi più profondi, con un driver dinamico da 8 mm disegnato per incanalare gli ultimissimi formati AAC e farvi sentire la tua musica al meglio.

Perfetti anche per l’attività sportiva, ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, anche se puoi personalizzare l’audio in base alle tue preferenze scegliendo fra diverse pre-impostazioni per abbinare la qualità sonora al genere di musica che stai ascoltando. Puoi anche creare e salvare impostazioni predefinite con la funzione di equalizzazione personalizzata.

Gli Enco Buds sono dotati della Modalità Game con bassissima latenza 80ms per una sincronizzazione audio-video completa che vi trasporterà all’interno del gioco. Con batteria a lunga durata e design compatto e resistente all’acqua, potrai portarli ovunque. Sono belle, funzionano alla grande e sono super semplici da usare: basta un tocco per l’associazione rapida con dispositivi iOS e Android. Scegli il tuo colore preferito tra bianco, nero, verde e arancione, e segui questo link per prenderli a 29€ invece che a 60€, con le spese di spedizione veloci e gratuite garantite da Amazon Prime.