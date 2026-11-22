Una soluzione pensata per chi vuole dare alla casa un’aria natalizia senza montare un grande abete tradizionale. Il modello punta su 216 LED a luce bianca calda, struttura in metallo e timer automatico da 6 ore: caratteristiche semplici, ma pratiche, soprattutto per chi vive in appartamenti piccoli o cerca un addobbo da sistemare in un angolo della casa.

Nel periodo che precede le feste, Lidl propone spesso articoli per la casa e decorazioni natalizie a prezzi contenuti. Questa volta l’attenzione va all’albero decorativo con LED Alivarnо, che non vuole imitare in tutto e per tutto l’abete classico. È piuttosto un’alternativa più leggera, meno ingombrante e già pronta da accendere. Niente palline, fili luminosi da sistemare o puntali: l’effetto arriva dalla struttura stessa, sottile e illuminata.

La proposta va incontro a un’esigenza ormai comune, soprattutto nelle case di città: addobbi più semplici, facili da montare e altrettanto facili da riporre. Chi non ha spazio per un albero da 180 o 210 centimetri, o non vuole occupare mezzo soggiorno, può vedere in questo albero luminoso da 150 cm una via di mezzo. Si nota, arreda e non invade la stanza. E quando i metri quadrati sono pochi, non è un dettaglio da poco.

Metallo, 216 LED e luce calda: com’è fatto l’albero Alivarnо

L’albero Alivarnо ha una struttura in metallo scuro, con un tronco centrale da cui partono rami sottili, disposti in modo da richiamare un albero spoglio in versione decorativa. Alle estremità ci sono i punti luce: in tutto, secondo quanto riportato nel volantino, 216 LED con luce bianca calda, una tonalità molto usata in casa perché più morbida rispetto al bianco freddo o neutro.

Un albero luminoso minimalista a LED illumina un angolo del soggiorno, alternativa compatta al classico abete natalizio.

L’altezza dichiarata è di 150 centimetri: abbastanza per farsi vedere, ma senza diventare per forza il centro della stanza. Il consumo indicato è di 5 W, dato utile per chi tiene accese le decorazioni diverse ore al giorno durante il periodo natalizio. L’idea è quella di una decorazione luminosa autonoma: non un semplice filo di luci, ma un piccolo elemento d’arredo invernale. Essenziale, ma con una sua presenza.

Il design minimale lo rende anche meno legato al Natale in senso stretto. Tolti pacchi regalo, ghirlande e altri addobbi, un albero LED a luce calda può restare in casa anche dopo le feste, magari all’ingresso o vicino a una finestra. È una scelta adatta a chi preferisce decorazioni discrete, senza troppi colori e senza l’effetto pieno dell’abete tradizionale.

Prezzo a 14,99 euro e timer da 6 ore: cosa sapere prima dell’acquisto

Il prezzo indicato da Lidl è uno degli aspetti più interessanti: 14,99 euro per un albero luminoso già completo di luci. In un mercato dove molte decorazioni natalizie superano facilmente questa cifra, soprattutto se già illuminate, la proposta si inserisce tra gli acquisti veloci ma con una funzione chiara. E in settimane in cui si sommano spese per casa, regali e cene, anche il prezzo pesa.

Tra i dettagli pratici c’è il timer automatico da 6 ore, pensato per gestire l’accensione senza dover intervenire ogni sera. L’albero si accende, resta attivo per il tempo previsto e poi si spegne. Una comodità semplice, ma utile: chi rientra dal lavoro nel tardo pomeriggio può trovare la casa già illuminata, oppure evitare di lasciare le luci accese fino a notte fonda per una dimenticanza.

Come sempre per i prodotti da volantino, resta da verificare la disponibilità nei singoli punti vendita. Le offerte Lidl possono cambiare in base al negozio e alle scorte, e gli articoli stagionali tendono a finire in fretta nei giorni di maggiore affluenza. Chi è interessato farebbe bene a controllare il volantino locale o a passare in negozio nelle prime giornate di vendita.

Dove metterlo in casa e per chi può sostituire l’abete tradizionale

Un albero luminoso da 150 centimetri può trovare posto in soggiorno, accanto al divano, vicino a una libreria bassa o all’ingresso, dove la luce calda crea subito atmosfera. Può funzionare anche in camera da letto, come punto luce serale, oppure in un corridoio ampio. La base compatta e la struttura sottile lo rendono adatto agli angoli che spesso restano vuoti: tra una finestra e un mobile, oppure vicino alla porta del balcone.

Non è invece la scelta giusta per chi cerca tutto il rito dell’albero tradizionale: aprire i rami, appendere le palline, sistemare nastri e decorazioni di famiglia. Qui l’idea è diversa. L’albero LED Alivarnо è pensato per chi vuole un addobbo rapido, ordinato, facile da spostare e senza montaggi lunghi. Una coppia in un bilocale, uno studente fuori sede, una famiglia che ha già un albero principale e cerca un secondo punto luce: sono questi i casi in cui può avere più senso.

Il prezzo sotto i 15 euro, i 216 LED e il timer da 6 ore rendono la proposta interessante per chi vuole aggiungere un segno natalizio alla casa senza occupare troppo spazio e senza spendere molto. Non sostituisce per tutti l’abete classico, certo. Ma per molti può bastare. Soprattutto se l’obiettivo è semplice: accendere una luce calda, la sera, e far sembrare la casa un po’ più pronta alle feste.