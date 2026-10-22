L'albero più strano al mondo è l'Hura crepitans: i semi non cadono vengono sparati come proiettili

In alcune foreste delle Americhe cresce un albero che non affida i suoi semi al vento, ma li espelle con una forza davvero sorprendente.

Si chiama Hura crepitans ed è noto come albero dinamite, un soprannome nato dal modo in cui i frutti maturi si aprono. Dietro questo fenomeno c’è un meccanismo naturale che consente ai semi di raggiungere distanze impressionanti. E la spettacolarità non è l’unica caratteristica insolita di questa pianta.

L’esplosione dei baccelli: così l’Hura crepitans spara i semi a 70 metri al secondo

Il meccanismo dell’Hura crepitans è una delle forme più spettacolari di dispersione dei semi. I frutti sono capsule legnose divise in spicchi: durante la maturazione si seccano, accumulano tensione nei tessuti e poi, all’improvviso, si aprono con un colpo secco. Secondo diverse descrizioni botaniche, i semi dell’albero dinamite possono essere lanciati a oltre 40 metri di distanza, con velocità indicate fino a circa 70 metri al secondo. Non è una semplice caduta. È un vero lancio.

Per la pianta è un vantaggio: mandare i semi lontano dal tronco riduce la competizione con l’albero adulto e aumenta le possibilità di trovare luce, spazio e terreno adatto. Per chi li studia o li raccoglie, invece, serve cautela. Nei racconti botanici si parla spesso di ricercatori protetti da schermi o altre barriere, proprio per evitare l’impatto con questi piccoli proiettili vegetali.

Spine, linfa tossica e semi velenosi: perché la pianta amazzonica va tenuta a distanza

L’albero dinamite si fa riconoscere già dal tronco, coperto da grandi spine coniche, dure e fitte. Non è esattamente una pianta che invita ad avvicinarsi. Ma il rischio non finisce lì. L’Hura crepitans produce una linfa lattiginosa tossica, irritante per la pelle e per gli occhi; alcune tradizioni locali, citate da fonti etnobotaniche, la collegano anche all’uso per avvelenare punte e frecce.

Anche i semi crudi e altre parti della pianta non trattate possono causare disturbi seri. La letteratura divulgativa e botanica segnala nausea, vomito, diarrea e possibili conseguenze gravi in caso di ingestione. Su questo gli esperti sono chiari: non è una pianta da toccare o assaggiare per curiosità. Bella da osservare, non da maneggiare. La sintesi è semplice, e rende bene l’idea.

Dagli usi tradizionali agli studi farmacologici: l’altro volto dell’albero più pericoloso

Eppure, nonostante la sua fama minacciosa, l’Hura crepitans ha avuto anche usi pratici. I baccelli svuotati, in passato, venivano utilizzati come piccoli contenitori; una tradizione li lega alla sabbia usata per asciugare l’inchiostro in eccesso dalle penne d’oca. In alcune zone tropicali, inoltre, parti della pianta sono citate nella medicina tradizionale, per esempio nel trattamento di irritazioni della pelle come l’eczema.

Negli ultimi anni alcuni studi sperimentali hanno esaminato estratti della pianta, soprattutto per possibili effetti antiossidanti, antinfiammatori e antifibrotici osservati in modelli animali di danno epatico. I semi contengono anche fitosteroli, tra cui lo stigmasterolo, composto studiato per diverse attività biologiche. Ma è bene non confondere i piani: si tratta di dati di laboratorio, non di indicazioni terapeutiche. Tra un estratto testato sui ratti e un uso sicuro nell’uomo c’è ancora molta strada. L’albero più strano al mondo affascina proprio per questo: unisce ingegneria naturale, tossicità e possibili applicazioni ancora tutte da verificare.