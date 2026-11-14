L'allarme della Polizia Postale per la nuova truffa che circola online

L’allarme arriva dal Commissariato di Polizia Postale Online, che invita i cittadini a non seguire le istruzioni contenute nei messaggi e a controllare ogni presunta operazione solo attraverso i canali ufficiali della società.

La nuova ondata di smishing, il phishing via SMS, usa il nome di Nexi per rendere il messaggio più credibile e cogliere di sorpresa chi lo riceve. Secondo la Polizia Postale, gli SMS arrivano come se fossero inviati dal servizio di pagamento. In alcuni casi, con tecniche che possono far apparire il mittente simile a quello vero.

Basta una notifica letta di corsa, magari in pausa pranzo o in metropolitana, per far scattare la paura. Nel comunicato, la Polizia spiega che “i malintenzionati utilizzano il nome di Nexi per rendere il messaggio credibile e creare preoccupazione nel destinatario”. Il trucco sta tutto lì: poche parole, tono asciutto, apparenza normale. E l’utente rischia di perdere lucidità.

Pagamento sospetto e numero da chiamare: il copione della truffa

Il messaggio parla di solito di una presunta operazione non autorizzata o di un pagamento che il destinatario non riconosce. Subito dopo arriva l’invito a chiamare con urgenza un numero indicato nell’SMS. È il passaggio chiave. La vittima, convinta di dover bloccare un addebito, richiama e finisce al telefono con persone che si presentano come operatori dell’assistenza.

Smartphone con notifica sospetta su una scrivania: scenario tipico delle truffe smishing con falsi avvisi di pagamento.

Il messaggio implicito è sempre lo stesso: bisogna fare in fretta. Poco tempo per ragionare, molta paura di perdere denaro. La tecnica, spiegano le forze di polizia, punta proprio su questo: creare urgenza, isolare la persona e portarla fuori dai canali sicuri. Niente controllo dall’app, niente verifica sul sito ufficiale, niente chiamata al vero servizio clienti. Una volta iniziata la conversazione, i truffatori provano a guidare l’utente passo dopo passo.

Dati bancari, OTP e PIN: cosa vogliono i falsi operatori

Chi richiama il numero presente nei falsi SMS Nexi può trovare dall’altra parte interlocutori preparati, con voce calma e linguaggio da call center. Fingendosi addetti all’assistenza clienti, cercano di ottenere credenziali di accesso, dati della carta, PIN, codici OTP o altre informazioni utili ad autorizzare operazioni bancarie. A volte chiedono di “confermare” un codice appena ricevuto. Ma quel codice, in realtà, può servire a convalidare un pagamento o a entrare nell’area personale.

La Polizia Postale ricorda che codici temporanei, password e PIN non vanno comunicati a nessuno, nemmeno a chi dice di chiamare da una banca o da un servizio di pagamento. Gli operatori veri non chiedono questi dati al telefono. Se sono già stati forniti, bisogna contattare subito il proprio istituto di credito o il servizio ufficiale Nexi, chiedendo il blocco o il controllo degli strumenti di pagamento collegati.

App, area riservata e canali ufficiali Nexi: le verifiche da fare

Davanti a un presunto avviso di pagamento sospetto, la prima regola è semplice: non chiamare il numero indicato nell’SMS e non cliccare su eventuali link contenuti nel messaggio. Il controllo va fatto aprendo direttamente l’app ufficiale, scrivendo l’indirizzo del sito nel browser oppure entrando nell’area riservata Nexi attraverso canali già conosciuti.

Se l’operazione esiste davvero, sarà visibile lì. Se non compare, il messaggio va trattato con grande cautela. In caso di dubbio, spiega la Polizia Postale, bisogna contattare Nexi solo tramite i recapiti pubblicati sul sito ufficiale, senza usare numeri ricevuti via SMS o inoltrati da sconosciuti. Può sembrare un passaggio in più. E lo è. Ma spesso è proprio quel minuto perso a fare la differenza tra una verifica sicura e una truffa riuscita. Chi riceve messaggi sospetti può conservarli e segnalarli alle autorità competenti, evitando di cancellarli subito: numero, orario e testo possono essere utili alle indagini.