L'allarme della Polzia Postale: così stanno usando l'Ai per delle nuove truffe

Strumenti ormai facili da trovare, anche per chi non ha grandi competenze tecniche, rendono le frodi più credibili, più veloci e spesso più difficili da riconoscere.

Tra le tecniche che preoccupano di più la Polizia Postale ci sono gli audio clonati e i video deepfake. Si tratta di contenuti creati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale per riprodurre voci e volti in modo molto realistico. Il caso più insidioso è quello del falso messaggio vocale attribuito a un familiare: poche parole, magari con un tono agitato, per chiedere un bonifico urgente o l’invio di codici di accesso.

Il trucco funziona perché punta sulla fiducia. Una voce che sembra quella di un figlio, di un genitore o di un collega può far abbassare la guardia anche a chi di solito è prudente. Lo stesso vale per i deepfake video, usati per far comparire online volti di personaggi noti, rappresentanti di aziende o presunti consulenti finanziari. La Polizia Postale invita a non fermarsi alla somiglianza: prima di muovere denaro o comunicare dati, meglio verificare attraverso un secondo canale, ad esempio chiamando il numero già salvato in rubrica.

Phishing senza errori e messaggi su misura: così l’AI rende credibili le frodi

Il salto di qualità riguarda anche il phishing. La tecnica è nota da anni, ma oggi è più difficile da smascherare perché l’AI permette di scrivere messaggi corretti, credibili e costruiti sul profilo della vittima. Le vecchie e-mail piene di errori, traduzioni improbabili e frasi stonate non sono sparite. Accanto a quelle, però, circolano comunicazioni curate, con nomi, riferimenti a servizi davvero usati e richieste apparentemente plausibili.

Un utente davanti a un login sospetto e a un messaggio vocale sul telefono, scena che richiama truffe online, phishing e deepfake.

Secondo la Polizia Postale, i criminali informatici riescono a imitare il linguaggio di una banca, di un corriere, di un ente pubblico o di una piattaforma online. Il messaggio può arrivare via e-mail, SMS, social network o app di messaggistica. Il tono è familiare, la richiesta sembra urgente: “C’è un problema sul tuo conto”, “conferma subito l’accesso”, “aggiorna i dati per non perdere il servizio”. Poche righe, un link, una scadenza stretta. Ed è proprio la fretta a far scattare la trappola.

A complicare il quadro c’è anche il dark web, dove si trovano strumenti di criminalità informatica in abbonamento, venduti come fossero normali servizi digitali. In alcuni casi, ha spiegato la Polizia Postale, non servono capacità avanzate: pacchetti già pronti permettono di creare testi, pagine false e procedure guidate per intercettare dati sensibili.

Siti clone e link trappola: banche, aziende e servizi online usati per rubare dati

Una delle minacce più diffuse resta quella dei siti clone. Sono pagine web costruite per sembrare portali ufficiali di banche, aziende, servizi di pagamento, operatori telefonici o piattaforme di e-commerce. Copiano loghi, colori, immagini e persino testi informativi. L’obiettivo è semplice: togliere ogni dubbio alla vittima. Poi, quando l’utente pensa di essere sul sito giusto, arriva la richiesta di inserire credenziali, numeri di carta, codici temporanei o documenti.

La Polizia Postale ha chiarito che questi siti possono essere raggiunti “attraverso link contenuti in e-mail, SMS, messaggi sui social network o applicazioni di messaggistica”. Ma possono anche comparire tra i risultati di una ricerca online. È un dettaglio importante: non sempre la trappola arriva da un messaggio sospetto. A volte basta scrivere male il nome di un servizio, cliccare sul risultato sbagliato e finire davanti a una pagina quasi identica a quella vera.

Il fine resta sempre lo stesso: ottenere dati personali, informazioni bancarie, credenziali di accesso o denaro. In diversi casi, le pagine false sono affiancate da chat automatiche o moduli di assistenza, pensati per aumentare la sensazione di sicurezza. Eppure può bastare poco per scoprire l’inganno: una lettera in più nell’indirizzo, un trattino fuori posto, un dominio diverso.

Le regole della Polizia Postale per riconoscere una truffa prima di inserire dati sensibili

Il primo consiglio della Polizia Postale è controllare con attenzione l’URL del sito prima di inserire qualsiasi dato. Una piccola variazione nel nome, un carattere aggiunto, un trattino anomalo o un dominio insolito possono indicare un portale falso. Non bisogna fidarsi solo della grafica: un logo conosciuto, una pagina ordinata o un testo scritto bene non bastano a dimostrare che il sito sia autentico.

In caso di dubbio, gli investigatori suggeriscono di non usare il link ricevuto e di non compilare moduli con informazioni sensibili. Meglio chiudere la pagina e raggiungere il servizio digitando direttamente l’indirizzo ufficiale nel browser, oppure aprendo l’app già installata sul telefono. Una verifica in più, anche se fa perdere qualche minuto, può evitare il furto di password, dati bancari o documenti personali.

La stessa prudenza vale davanti a richieste urgenti di denaro, codici o conferme di identità. Se un familiare chiede aiuto con un messaggio vocale sospetto, se una banca sollecita un accesso immediato, se un presunto operatore insiste per avere dati riservati, la regola è fermarsi. Chiamare il numero ufficiale, chiedere conferma, non farsi guidare dalla fretta. Spesso è proprio in quella pausa, prima del clic, che molte truffe online possono essere bloccate.