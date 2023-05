L'Allegro Chirurgo di Hasbro in offerta speciale su Amazon, non lasciartelo scappare

Ecco un gioco che ha saputo resistere alla prova del tempo: Hasbro Gaming L’Allegro Chirurgo! Questo classico gioco da tavolo è ora disponibile su Amazon a soli 28,49€, portando divertimento e risate nelle case di grandi e piccini.

L’Allegro Chirurgo è un gioco unico nel suo genere, che combina abilità, fortuna e una buona dose di nervi saldi. I giocatori dovranno esercitarsi come chirurghi, cercando di rimuovere delicatamente i pezzi del paziente senza far scattare l’allarme.

Questo popolare gioco di Hasbro Gaming è ideale per tutte le età. Le regole sono semplici da imparare, rendendo il gioco accessibile anche ai più piccoli. Allo stesso tempo, il livello di sfida può essere sufficientemente alto da intrattenere anche i giocatori più grandi.

Uno dei punti di forza de L’Allegro Chirurgo è il suo valore educativo. Giocando, i bambini possono sviluppare abilità importanti come la manualità fine, la concentrazione, la pazienza e il pensiero strategico. E, naturalmente, il gioco insegna anche l’importanza del buon vecchio divertimento. Come funziona? A ogni turno, chi gioca dovrà cercare di rimuovere uno dei pezzi che compongono il corpo di plastica servendosi delle pinze, senza toccare i bordi. Bisognerà cercare di evitare il “buzz” o il naso di Mario si illuminerà.

In conclusione, Hasbro Gaming L’Allegro Chirurgo è un classico senza tempo che continua a intrattenere generazioni di giocatori. E grazie allo sconto del 14% su Amazon, non puoi non approfittare di questa grande promo. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.