L'alternativa al Bimby perfetta per Natale: SCONTATISSIMA!

Non è facile trovare la giusta alternativa al Bimby. Oggi vi parliamo del Mambo Touch di Cecotec: un prodotto dal livello elevatissimo, ma dal costo decisamente inferiore al competitor più famoso. Oggi è in super sconto con doppia caraffa e tantissimi accessori inclusi. Il prezzo? Solo 349€ su Amazon grazie al ribasso del 13%.

Molto più di un robot: un vero alleato in cucina!

L’alternativa al Bimby economica esiste! E, ve lo giuro, non vi farà rimpiangere l’originale! Ecco infatti il Mambo Touch di Cecotec: prodotto di un’azienda spagnola dall’indiscusso valore. Il prezzo è davvero incredibile!

Si tratta di un robot in grado di preparare numerose pietanze e che è in grado di cuocere cibi complessi. Si presenta esattamente come il cugino costoso, ma è addirittura più compatto. In realtà vi stupirà anche perchè la sua caraffa è addirittura più grande. La promo di oggi inoltre include una seconda caraffa rivestita in ceramica perfetta per gli impasti.

Grazie all’ampio schermo touch da 5 pollici, il robot può essere controllato in modo semplice e impostato automaticamente seguendo le tantissime ricette a disposizione. Essendo un prodotto nato in spagna, troverete ricette in prevalenza della tradizione spagnola. Nulla vi vieterà tuttavia di seguire le moltissime ricette che possono essere consultate online del suo competitor.

In confezione troverete non solo la dotazione standard, ma anche una vasca per la cottura a vapore, un coltello per gli impasti, una farfalla utile a mescolare bene una tipologia specifica di alimenti e una pratica spatola per svuotare il contenuto delle caraffe.

La qualità percepita del prodotto è davvero elevata e non vi farà rimpiangere il modello concorrente.

Questa alternativa al Bimby non solo è di grande qualità, ma è anche davvero conveniente! Il Mambo Touch di Cecotec costa infatti solo 349€ con ben 2 caraffe in dotazione grazie allo sconto Amazon del 13%.

Cosa aspetti? Corri a comprarlo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.