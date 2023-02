L'alternativa economica al Tile è LUI: localizzatore GPS a 3€, follia Amazon

Con la vita frenetica che viviamo, poter contare su un buon localizzatore GPS può fare veramente comodo. Su Amazon, con appena 3€ ne porti a casa uno discreto, utile per la tua sicurezza e quella di chi ami. Paghi solo un euro come spese di spedizione, ma per poco più di tre euro di totale, non vale la pena provarlo? Il dispositivo è super utile, facilmente configurabile con qualsiasi device visto che è compatibile con iOS e Android.

Localizzatore GPS wireless: sicurezza a prezzi BASSI

A volte basta davvero un attimo per dimenticarci da qualche parte le chiavi dell’auto, il portafogli, o peggio ancora, di perdere di vista nostro figlio. Colpa della nostra distrazione, certo, ma anche di una vita che non ti concede a volte un attimo di respiro. Impelagati come siamo in mille faccende, ecco quindi che rischiamo di “fare danni”. Oggi però, fortunatamente ci viene incontro la tecnologia, e con localizzatori come questo che sto per consigliarti, puoi finalmente eliminare ogni rischio in questo senso.

Piccolo e maneggevole, puoi inserirlo facilmente dove preferisci, anche in auto ad esempio, nella cartella o nella cintura di tuo figlio, o nel collare del tuo animale domestico. Non manca un magnete, per saldarlo al meglio senza rischio che cada. Tutto quello che devi fare tu è dotarlo di una SIM che gli consenta di inviare i dati GPS e collegarlo all’applicazione apposita per smartphone.

La cosa interessante è che funziona anche come comando da remoto per controllare a distanza la fotocamera dello smartphone per realizzare dei comodi selfie e ha pure la funzione di registrazione vocale. Un dispositivo pensato proprio per la sicurezza dei tuoi oggetti, e non solo, che difficilmente puoi pensare di avere a questo prezzo. Vai su Amazon, e fallo tuo con appena 3€. Per pochi centesimi vale la pena provarlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.