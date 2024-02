L'AMATISSIMA tastiera gaming di Logitech che DEVI AVERE: appena 49€

Con la tastiera da gaming Logitech G213 Prodigy sei pronto a sentirti allo stesso livello dei pro-gamer che guardi in streaming, quest’oggi addirittura spendendo una cifra ridicola su Amazon. Infatti, la periferica da gaming del colosso hi-tech può essere tua spendendo appena 49€, un prezzo decisamente conveniente se consideri le numerose funzionalità di cui dispone.

Logitech G213 Prodigy monta tasti personalizzabili, resistenti agli schizzi, con tanto di tecnologia Mech-Dome per offrirti sempre una risposta tattile immediata, precisa e sempre appagante.

Solo su Amazon trovi la Logitech G213 Prodigy a un prezzo così conveniente: occasione shock

La tastiera, inoltre, supporta l’illuminazione RGB con cinque aree differenti per creare incredibili effetti visivi, ma c’è anche la tecnologia anti-ghosting per migliorare la risposta dei giochi alla pressione di più tasti contemporaneamente. In sostanza la tastiera di Logitech ha tutto ciò di cui hai bisogno, arrivando addirittura a pareggiare il livello di gratificazione che si prova giocando con una tastiera meccanica.

Immagina le emozioni che proverai ogni giorno con la perfetta tastiera da gaming di Logitech, oggi in vendita su Amazon a un prezzo ridicolo; fai in fretta, però, sono disponibili pochissimi pezzi e con i servizi Prime la puoi ricevere a casa in appena 24 ore.

