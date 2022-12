L’Amazon dei MISTERI nascosti: dieci OGGETTI CURIOSI di cui ti innamorerai

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Sei infastidito dalla lanugine sul tuo maglione? Ecco la soluzione che fa per te: segui questo link per prendere questo fantastico levapelucchi elettrico portatile ricaricabile , con lame di ricambio, spazzola per pulirla e cavo USB. Prezzo? Appena 13€ con spedizioni gratis grazie ad Amazon . Ringiovanirà i tuoi vestiti e li farà sembrare nuovi. Ricordati solo di spuntare l’apposito coupon sulla pagina del prodotto per ottenere lo sconto del 10%.

Quando ci si trova fuori casa per lungo tempo, sia per vacanza o per viaggi di lavoro, per collegarci a Internet tendiamo a utilizzare lo. Ma la cosa non sempre funziona a dovere e anzi alla lunga si finisce per rinunciare alla Rete in quanto la connessione può risultare poco stabile o lenta, e così via. Per fortuna però esistono dispositivi come questo incredibile mini router portatile wireless che oggi compri sua un prezzo super conveniente:. Le spedizioni sono gratuite.

Portaspazzolino a parete con dosatori automatici

Questo super efficiente portaspazzolino a parete è qualcosa di incredibile. Davvero. E’ super utile, perché occupa poco spazio ma ti permette lo stesso di posizionarci sopra articoli da toeletta. Inoltre è dotato di due dispenser per il dentifricio, di agganci per quattro tazze e cinque slot per altrettanti spazzolini. Comodo, no? Acquistato a metà prezzo su Amazon: vai sulla pagina del prodotto, applica la spunta alla voce “coupon 20€” e poi chiudi l’acquisto a soli 18€.

Guanti con luci al LED integrate

Guanti con luci al LED integrate, tue a 13€. Molte volte ci troviamo a dover fare qualche lavoretto urgente di manutenzione praticamente al buio. Magari è andata via la corrente in casa, oppure siamo rimasti in panne di sera con l’auto e abbiamo bisogno di dare un’occhiata dentro al cofano. Con questa coppia di guanti risolvi tutti questi problemi. Con loro non è più necessario lavorare con una torcia o portare con sé una lampada frontale ingombrante:. In più mantieni le mani libere mentre lavori.

Torcia telescopica magnetica al LED

Torcia telescopica magnetica al LED, costo del prodotto, 15€. Questa pazzesca torcia magnetica flessibile al LED è dotata di 3 luci super luminose e grazie a collo morbido a 360 gradi e alla base con un potente magnete incorporato, puoi regolarne altezza e angolazione, posizionandola dove vuoi per indirizzare la luce dove hai bisogno. Illumina i luoghi bui, stretti e difficili da raggiungere per fornire una visibilità che la maggior parte delle torce non può offrire.

Dispositivo anti russamento

Questo strano accessorio potete utilizzarlo voi o regalarlo al vostro partner nel caso russi come un caimano che ha appena finito di ingoiare una tigre del Bengala. In estrema sintesi, tramite dei sensori percepisce il suono del russamento e allora inizia a massaggiare i muscoli mandibolari attraverso degli impulsi di vibrazione di diverse frequenze per promuovere il rafforzamento muscolare e regolare il ritmo respiratorio. Il suo prezzo è di 23€.

Vulcano per pulire il microonde

Questo simpatico quanto curioso pulisci microonde di Legami ti aiuta a pulire a fondo il microonde in 5 minuti. Proprio così: scioglie le incrostazioni di sporco in poco più di 5 minuti. Basta rimuovere il coperchio del Vulcano, versare aceto bianco fino alla scritta VINEGAR, mentre l’acqua fino a che la miscela raggiunge la scritta WATER. Riposizionare il coperchio e, una volta inserito il Vulcano nel microonde, l’ascialro agire per 5-8 minuti a massimo 500 W di potenza. La “lava” inizierà ad eruttare dal vulcano dopo circa 2 minuti ammorbidendo le incrostazioni di sporco del microonde. Lo trovi su Amazon a 8 euro.

Pinguino da frigo anti spreco

Il pinguino Igo vive nel tuo frigo per sensibilizzarti sul tema del risparmio energetico. Con le sue frasi divertenti (in italiano) ti ricorderà di chiudere la porta del frigo e di non lasciarla aperta troppo a lungo, o di evitare continui apri e chiudi per non disperdere il refrigerio. Un modo divertente per imparare a rispettare meglio la natura ed evitare qualche spreco anche in casa. Si stima che a livello mondiale, ogni anno a causa delle porte del frigorifero lasciate aperte troppo a lungo, venga sprecata più di 2,5 miliardi di dollari di valore di energia.

Coppia di saponi anti-odori

Dopo aver cucinato, magari qualcosa a base di pesce, anche lavando più volte le mani il rischio che un po’ di cattivo odore rimanga attaccato alle mani c’è sempre. Per dire basta quindi alla puzza, oggi puoi spendendo appena 9 euro acquistando questa coppia di saponi in acciaio inox anti ruggine. Dopo la lavorazione di cipolle, aglio, cipolle primaverili, pesce e altri alimenti utilizzare sapone per circa 30 secondi per rimuovere gli odori pungenti utilizzando acqua corrente.

Stampante fotografica portatile smart

Per chi ama immortalarsi in decine di foto ma poi non vuole aspettare di portare i propri scatti a sviluppare, ecco la soluzione. Questa stampante fotografica portatile smart si collega in Bluetooth ai tuoi dispositivi e stampi quello che vuoi, senza dover utilizzare inchiostro. Se la prendi adesso, col coupon del 22% può essere tua a soli 42€ invece di 55,99€.