L’Amazon delle chicche nascoste: 10 gadget CURIOSI da regalare a San Valentino

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo, e come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Localizzatore GPS portatile

Un localizzatore GPS ad alta precisione, pronto a mostrare sempre dov’è la tua auto (e non solo) torna sempre molto utile per tanti motivi. Se poi lo riesci a prendere anche a meno della metà del suo prezzo di listino è ancora meglio. In questo preciso momento, infatti, ne trovi uno a un costo talmente basso da far pesare a un errore di prezzo: appena 10 euro.

Levapelucchi portatile USB: utile e ECONOMICO

Sei infastidito dalla lanugine sul tuo maglione? Ecco la soluzione che fa per te: segui questo link per prendere questo fantastico levapelucchi elettrico portatile ricaricabile, con lame di ricambio, spazzola per pulirla e cavo USB. Prezzo? Appena 13€ con spedizioni gratis grazie ad Amazon. Ringiovanirà i tuoi vestiti e li farà sembrare nuovi. Ricordati solo di spuntare l’apposito coupon sulla pagina del prodotto per ottenere lo sconto del 10%. Compralo su Amazon a 13€

Cover per Airpods pro con pulsante di blocco

Con il lucchetto in plastica TPU, il cappuccio non si apre per errore e quando si chiude la custodia di ricarica degli auricolari, il lucchetto si chiuderà automaticamente fino a quando non lo si riapre. Con il lucchetto in lega di zinco, puoi appendere gli Airpod alla borsa, al collo o persino ai jeans, la scomparsa degli auricolari sarà il passato. Costa appena 7€.

Cacciavite elettrico con luce a LED

Ecco uno di quei gadget che non ti aspettavi magari esistesse e che invece c’è e può tornarti estremamene utile tenere a casa. Parliamo di un eccellente cacciavite elettrico sottile, leggero, ma anche robusto, puoi usarlo con le sue 20 punte in dotazione per qualsiasi tipo di lavoro dove è richiesta una certa precisione.

Auricolari traduttori vocali

Questi geniali auricolari di Timekettle M2 supportano la traduzione online a 2 vie in 40 lingue e 93 accenti. Ma non solo: supportano la riproduzione di musica e telefonate. Il traduttore linguistico M2 è dotato della tecnologia Qualcomm aptX Audio per garantire agli utenti il massimo dalla musica e dalle telefonate.

Penna saldatore e torcia a LED

Questo mini saldatore è grande quanto una penna ma è in grado di fare il suo senza problemi. Può benissimo fondere qualsiasi materiale e operare saldature sia in argento che in oro. Può essere usato perfino come mini-torcia o per scaldare piccoli contenitori. Ottimo per la saldatura di precisione di componenti elettronici, strumenti o circuiti su una scheda madre del computer.

Tester di tensione senza contatto

La penna Neoteck P è un Tester Professionale di tensione AC a doppio isolamento. Durante l’uso basta posizionare la punta vicino a una morsettiera, una presa o un cavo di alimentazione, e il suo sensore NVC identificherà automaticamente l’intensità della tensione elettrica presente. Un piccolo quanto indispensabile aiutante per certi lavori.

Scaldamani 3 in 1 con specchio per il trucco e Powerbank

Quando parliamo di gadget insoliti, geniali ma assolutamente utili, ci riferiamo a prodotti come questo. Un tre in uno incredibile che fa da scaldamani, ma anche da con specchietto per truccarsi, e powerbank da 5000 MAh per ricaricare, via USB, il tuo smartphone o tablet. Il tutto per la modica cifra di 26€. Non male, no?

Massaggiatore cervicale e da collo

Massaggiatore cervicale e da Collo DAWOO. Per quelle giornate dove gli acciacchi dell’età o dovuti al tipo di lavoro si fanno sentire, questo massaggiatore per collo e spalle è dotato di 8 nodi massaggianti e offre un massaggio profondo per l’agopressione per alleviare la muscolatura del collo e delle spalle. Costa 55€.

Portachiavi gadget tech 6 in 1

Avresti mai pensato che esiste un portachiavi tech 6 in 1, che oltre a essere utile, sfizioso e unico, è anche super utile? Ideale per una ricarica di emergenza, indipendentemente dal tipo di dispositivo, costa anche pochissimo ora su Amazon. Lo porti a casa infatti a 9€, con le spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.