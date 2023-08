L’Amazon delle CHICCHE nascoste: 10 GADGET CURIOSI di cui ti innamorerai

Come diciamo sempre, Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo, pertanto ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Metal detector, scansione a 360°

Hai mai desiderato scoprire tesori nascosti e oggetti dimenticati sotto la superficie della terra? Il metal detector Pinpointer è la soluzione perfetta per avventurarsi in emozionanti sessioni di ricerca di oggetti metallici, senza la necessità di investire in costosi dispositivi. Prendilo ora su Amazon a 18€, approfittando dello sconto del 45% e delle spese di spedizione gratuite.

Ventilatore da polso

Se cerchi di un modo fresco e divertente per affrontare i giorni caldi dell’estate, ecco un’occasione da non perdere: il ventilatore da polso Kalttoy. Immagina di avere una brezza fresca sempre a portata di mano, ovunque tu vada, senza dover portare pesanti ventilatori o cercare disperatamente un angolo ombreggiato. Con il suo design pratico da polso, puoi indossarlo come un elegante braccialetto e goderti l’aria fresca con la massima comodità, spendendo oggi appena 8€ se lo compri su Amazon.

Portachiavi tech 6 in 1

Avresti mai pensato che esiste un portachiavi tech 6 in 1, che oltre a essere utile, sfizioso e unico, è anche super utile? Ideale per una ricarica di emergenza, indipendentemente dal tipo di dispositivo, costa anche pochissimo ora su Amazon. Lo porti a casa infatti a 9€, con le spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Grandangolo lenti 3 in 1

Questo curioso kit comprende tre lenti multifunzione per telefonino che si adattano proprio all’obiettivo dello smartphone per trasformarlo in una fotocamera professionale, capace di ingrandire, allargare e zoomare come non sarebbe altrimenti possibile. Il tutto a un misero euro.

Ventilatore portatile USB: fresca genialità su Amazon

Per le giornate più calde, niente di meglio di un ventilatore da collo portatile. Un’autentica genialata che puoi fare tua ora a soli 19€, spedizioni incluse. La ventola da collo USB può funzionare per 3-9 ore (a seconda della diversa velocità) per mantenerti fresco nelle calde giornate estive. È ottimo per le attività domestiche e all’aperto.

Rasoio compatto digitale

Questo piccolo e compatto rasoio è una potenza. Pensate, funziona tramite batteria integrata ricaricabile e vanta perfino una doppia testina. Insomma, un vero gioiellino di tecnologia e utilità, bello nel design ed efficace nella rasatura, che può sempre servire.

Compressore portatile LCD con torcia LED

Trentanove euro per risolvere ogni problema di ruote sgonfie ed eliminare i rischi di restare in panne. Ora puoi, grazie a questa offerta di Amazon: con circa 31€ (con coupon), appunto, puoi prendere un compressore digitale portatile a batteria, con sensore pressione per monopattini, moto, bici, auto, palloni, e tanto altro.

Accendino elettronico USB Un elegante accendino elettronico USB, facile ed economico: lo prendi ora a circa 14€ con spedizione gratuita offerta da Amazon. Funziona con le impronte digitali e si ricarica come uno smartphone. Un dono ideale per San Valentino: è già venduto con una confezione regalo. Non devi nemmeno sforzarti di impacchettarlo. Compralo su Amazon a 14€

Maschera per dormire con cuffiette wireless

Il primo prodotto che vi consigliamo per un San Valentino all’insegna del regalo tech ma anche utile e originale, fuori dai soliti cliché, c’è questa incredibile maschera per gli occhi con musica wireless, Bluetooth 5.0 e altoparlanti stereo HD. Avete capito bene: si tratta di una maschera da indossare quando magari non riuscite a prendere sonno o avete gli occhi particolarmente stanchi e volete riposarvi. lo prendi a soli 16€ con spedizioni gratis via Amazon.

Tazza termosensibile cambia colore

Per tutti i videogamer un po’ attempati, nostalgici dal cuore tenero dei cari, vecchi Commodore 64 e Nintendo NES, cosa potrebbe esserci di meglio che ricevere in regalo una bella tazza termosensibile con stampato un cuoricino 8-bit che cambia colore proprio a contatto con una bevanda calda? Consigliato per un regalo originale, puoi averla per appena 10€ con spedizioni gratis via Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.