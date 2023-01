L’Amazon delle chicche nascoste: 10 oggetti CURIOSI di cui ti innamorerai

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro. Occhiali da lettura con lenti a 90° Passando a un altro dei luoghi preferiti da milioni di italiani, ovverosia il letto, se vi piace leggere prima di tuffarvi sotto le coperte e abbandonarvi nelle braccia di Morfeo, niente di meglio che un bel paio di occhiali con lenti a 90 gradi. Resistenti, leggeri e facili da trasportare, quando li indossi non hai bisogno di sforzare gli occhi o il collo: mantienili tranquillamente comodi, in orizzontale, ci penseranno le lenti a mostrarti il testo del libro (o anche le immagini video) nella giusta posizione Geniale. Comprali su Amazon a 18€ Cuoci riso a microonde portatile Per tutti quelli che amano il riso ecco il cuociriso da microonde: un vero e proprio portento per permetterti di cuocere il tuo cereale preferito in pochissimi minuti e senza dover accendere i fornelli. Se, almeno una volta nella vita, hai preparato del riso, puoi ben capire perché questa è una genialata. Tu aggiungi acqua e cereale, accendi il forno a microonde e lui fa tutto da solo. Niente sforzi, niente fornelli: portalo a casa a 9€. Compralo su Amazon a 9€ Scaldavivande elettrico portatile Uno scaldavivande super utile ed efficiente, che porti dove vuoi e quando ti serve accendi per scaldarti il pranzo o la merenda: lo trovi adesso in super sconto a 13€ su Amazon, con le spedizioni velocissime e gratuite garantite dal servizio Prime. Compralo su Amazon a 13€

Speaker, termometro e radio sveglia

Questo incredibile gadget è un 3 in 1 niente male. E’ infatti uno speaker Bluetooth wireless, ma anche una sveglia digitale e un termometro per la misurazione della temperatura ambientale. E’ dotato di un ampio display ad alta visibilità, tramite il quale puoi puoi facilmente leggere l’orario e tanti altri dati utili, come le frequenze radiofoniche in FM per sintonizzare al meglio i tuoi canali preferiti, e così via.

Otoscopio digitale con Telecamera

Endoscopio professionale con 6 luci a LED e obiettivo della telecamera full HD 1080P di qualità premium, che può aiutarti a vedere e pulire il cerume o lo sporco a 360°. Ha anche un obiettivo professionale grandangolare a 360 °, che crea una visione più ampia e immagini e può facilmente agire in profondità nel condotto uditivo fino alla membrana timpanica.

Scanner da parete e metal detector

Questo scanner da parete è un rilevatore super utile perché individua perni/legno/cavi CA in più punti del muro. Che tu sia un professionista, un proprietario di una casa o un appassionato di fai da te, questo gadget ti eviterà un mucchio di problemi e anche qualche rischio. Col coupon ti costa 35€.

Cacciavite elettrico con luce a LED

Ecco uno di quei gadget che non ti aspettavi magari esistesse e che invece c’è e può tornarti estremamene utile tenere a casa. Parliamo di un eccellente cacciavite elettrico sottile, leggero, ma anche robusto, puoi usarlo con le sue 20 punte in dotazione per qualsiasi tipo di lavoro dove è richiesta una certa precisione.

Scanner portatile a mano

Compatto e leggero, questo scanner ad alta risoluzione per documenti e immagini in formato A4 è geniale. Lo porti sempre con te, come una penna, e quando hai necessità ci scansioni quel che vuoi, da documenti a pagine di libri. Supporta memory card fino a 32G, può archiviare file di grande capacità.

Penna digitale traduttore vocale e scanner

C’è poco da aggiungere oltre al titolo: questa penna di traduzione con scansione ad alta efficienza. Con la tecnologia di riconoscimento OCR, può scansionare e tradurre in 0,5 secondi e il tasso di riconoscimento è del 99%. Dizionari cinese-inglese e inglese-cinese autorevoli FLTRP integrati, supportano la scansione di diversi tipi di carattere e oggetti diversi.

Auricolari traduttori vocali

Questi geniali auricolari di Timekettle M2 supportano la traduzione online a 2 vie in 40 lingue e 93 accenti. Ma non solo: supportano la riproduzione di musica e telefonate. Il traduttore linguistico M2 è dotato della tecnologia Qualcomm aptX Audio per garantire agli utenti il massimo dalla musica e dalle telefonate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.