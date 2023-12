L'Amazon delle CHICCHE nascoste: 10 oggetti curiosi sotto i 10€ che NON sai ancora di volere avere

Su Amazon trovi tantissimi gadget sotto i 10€ che ti permettono di mettere le mani su prodotti tech di alta qualità a prezzi irresistibili. Che tu voglia migliorare la tua esperienza di gioco, potenziare la tua produttività o semplicemente concederti un nuovo gadget cool, non c’è momento migliore per farlo che durante offerte come queste.

Per tutti i videogamer un po’ attempati, nostalgici dal cuore tenero dei cari, vecchi Commodore 64 e Nintendo NES, cosa potrebbe esserci di meglio che ricevere in regalo una bella tazza termosensibile con stampato un cuoricino 8-bit che cambia colore proprio a contatto con una bevanda calda? Consigliato per un regalo originale, puoi averla per appena 10€ con spedizioni gratis via Amazon.

Questo curioso kit comprende tre lenti multifunzione per telefonino che si adattano proprio all’obiettivo dello smartphone per trasformarlo in una fotocamera professionale, capace di ingrandire, allargare e zoomare come non sarebbe altrimenti possibile. Il tutto a un misero euro.

Con il lucchetto in plastica TPU, il cappuccio non si apre per errore e quando si chiude la custodia di ricarica degli auricolari, il lucchetto si chiuderà automaticamente fino a quando non lo si riapre. Con il lucchetto in lega di zinco, puoi appendere gli Airpod alla borsa, al collo o persino ai jeans, la scomparsa degli auricolari sarà il passato. Costa appena 7€.

Immaginate una sorta di slime che opportunamente utilizzato vi permette di tenere super pulita la vostra tastiera o i punti più delicati della vostra automobile, raccogliendo tutto lo sporco e la polvere che si deposita negli angoli più remoti. Fatelo e avrete idealmente pensato a questo incredibile gel detergente che vi segnaliamo oggi, e che potete avere con solo 6€ di spesa e le spedizioni gratuite via Prime. Un prodotto “particolare” ma multifunzionale e utile che viene utilizzato anche in alcuni luoghi della casa o dell’ufficio.

Questo incredibile gadget ha 12 funzioni molto utili: bussola, rompivetro, cacciavite, apribottiglie, chiave a brugola, torcia elettrica, penna, bordo seghettato, penna capacitiva, ecc. Questa penna, di fatto, è perfetta soprattutto per coloro che amano l’avventura o fanno un lavoro pericoloso che li porta a trovarsi spesso fuori casa, in luoghi impervi. Oggi ti costa solo 9€.

Coppia di saponi anti-odori Dopo aver cucinato, magari qualcosa a base di pesce, anche lavando più volte le mani il rischio che un po’ di cattivo odore rimanga attaccato alle mani c’è sempre. Per dire basta quindi alla puzza, oggi puoi spendendo appena 4 euro acquistando questo sapone in acciaio inox anti ruggine. Dopo la lavorazione di cipolle, aglio, cipolle primaverili, pesce e altri alimenti utilizzare sapone per circa 30 secondi per rimuovere gli odori pungenti utilizzando acqua corrente. Compralo su Amazon a 4€

Bilancia digitale per bagagli

La bilancia digitale per bagagli FREETOO è uno strumento pratico per chi viaggia spesso e desidera tenere sotto controllo il peso dei bagagli in modo da evitare spese extra per il superamento del peso consentito dalle compagnie aeree. Questa bilancia è in grado di misurare il peso dei tuoi bagagli fino a 50 kg, il che la rende adatta per la maggior parte dei viaggi e delle compagnie aeree. Un oggettino super utile quanto geniale, che può essere tuo oggi a soli 10€ su Amazon, con le spedizioni gratis via Prime.

Micro PC scanner per la diagnosi dell’auto

Questo piccolo quanto eccellente scanner per lettore per la diagnosi dell’auto è davvero una potenza. Compatibile con iOS, Android, Windows e Linux, è estremamente utile per chiunque possieda un auto per diagnosticare eventuali malfunzionamenti nella vettura, come per esempio nei sensori di luce o nel quadro comandi. Funziona con tutti i veicoli OBD2 (1996 in poi negli Stati Uniti) e veicoli EOBD (auto a benzina 2001 in poi) e diesel del 2003/2004 in poi in Europa.

Misuratore della qualità dell’Acqua TDS PH 2 in 1

Questo kit contiene misuratore della qualità dell’acqua TDS PH 2 in 1 è lo strumento perfetto per testare la qualità dell’acqua e la sua temperatura EC in pochi secondi. In questo modo avrete sempre a portata di “vista” l’equilibrio del pH di liquidi in una varietà di applicazioni. Fai tuo questo piccolo gioiellino a soli 9€ col coupon del 45% da spuntare in pagina: le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

Termometro igrometro

Questo termometro igrometro è una vera e propria chicca. Il dispositivo, infatti, è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 5€ circa, complice lo sconto del 22% più il coupon del 10% che dovrete spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni son super rapide e gratuite.