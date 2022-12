L’Amazon delle chicche nascoste 2: dieci OGGETTI CURIOSI ma utili che vorrai avere

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa con pochi euro: praticamente paghi solo le spedizioni.

Blocco cassetto con impronte digitali

Questo incredibile gadget funge da serratura elettronica per porte dell’armadietto o cassetti. Si monta in un attimo e successivamente, per sbloccare un cassetto chiuso non sono necessarie carte, chiavi, APP o connessioni bluetooth extra. Bastano le tue impronte digitali. La linguetta di blocco si aprirà automaticamente dopo lo sblocco per un periodo di tempo per evitare che tu dimentichi di bloccare.

Rilevatore di CO2

Questo prodotto ti permette il rilevamento dell’anidride carbonica, valutazione del pericolo, rilevamento della temperatura e dell’umidità, sistema di allarme intelligente, algoritmo di riconoscimento dei gas, anti-interferenza multipla, tecnologia di convezione dell’aria, calibrazione della compensazione dell’effetto serra. Su Amazon costa al momento 15€.

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0

Dulcis in fundo, un pensierino anche per la vecchia utilitaria con cui facciamo avanti e indietro per il mare. A “lei” possiamo regalare questo bel gadget che la rende magicamente smart. Collega il trasmettitore alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota e regola il device su di essa. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Spunta il coupon in pagina per avere lo sconto del 50% e prenderlo a soli 9,50 euro.

Apri bottiglie automatico digitale

Sorseggiare un bicchiere di buon vino mentre magari si ascolta della buona musica può essere il modo perfetto per rilassarsi alla fine di una lunga giornata, e quindi un apribottiglie veloce ed efficiente può aiutarti a goderti il ​​tempo. Come questo gioiellino che è automatico e può aprire la bottiglia di vino in 6 secondi. Una vera e propria genialata che oggi ti costa appena 22 euro su Amazon.

Localizzatore GPS portatile

Un localizzatore GPS ad alta precisione, pronto a mostrare sempre dov’è la tua auto (e non solo) torna sempre molto utile per tanti motivi. Se poi lo riesci a prendere anche a meno della metà del suo prezzo di listino è ancora meglio. In questo preciso momento, infatti, ne trovi uno a un costo talmente basso da far pesare a un errore di prezzo: appena 10 euro.

Levapelucchi portatile USB: utile e ECONOMICO

Sei infastidito dalla lanugine sul tuo maglione? Ecco la soluzione che fa per te: segui questo link per prendere questo fantastico levapelucchi elettrico portatile ricaricabile, con lame di ricambio, spazzola per pulirla e cavo USB. Prezzo? Appena 13€ con spedizioni gratis grazie ad Amazon. Ringiovanirà i tuoi vestiti e li farà sembrare nuovi. Ricordati solo di spuntare l’apposito coupon sulla pagina del prodotto per ottenere lo sconto del 10%. Compralo su Amazon a 13€ Modem da viaggio

smartphone come hotspot. Ma la cosa non sempre funziona a dovere e anzi alla lunga si finisce per rinunciare alla Rete in quanto la connessione può risultare poco stabile o lenta, e così via. Per fortuna però esistono dispositivi come questo incredibile mini router portatile wireless che oggi compri su Amazon a un prezzo super conveniente: appena 30 euro. Le spedizioni sono gratuite. Quando ci si trova fuori casa per lungo tempo, sia per vacanza o per viaggi di lavoro, per collegarci a Internet tendiamo a utilizzare lo. Ma la cosa non sempre funziona a dovere e anzi alla lunga si finisce per rinunciare alla Rete in quanto la connessione può risultare poco stabile o lenta, e così via. Per fortuna però esistono dispositivi come questo incredibile mini router portatile wireless che oggi compri sua un prezzo super conveniente:. Le spedizioni sono gratuite.

Compralo su Amazon a 30€ Torcia telescopica magnetica al LED Torcia telescopica magnetica al LED, costo del prodotto, 15€. Questa pazzesca torcia magnetica flessibile al LED è dotata di 3 luci super luminose e grazie a collo morbido a 360 gradi e alla base con un potente magnete incorporato, puoi regolarne altezza e angolazione, posizionandola dove vuoi per indirizzare la luce dove hai bisogno. Illumina i luoghi bui, stretti e difficili da raggiungere per fornire una visibilità che la maggior parte delle torce non può offrire. Compralo su Amazon a 15€ Pinguino da frigo anti spreco Il pinguino Igo vive nel tuo frigo per sensibilizzarti sul tema del risparmio energetico. Con le sue frasi divertenti (in italiano) ti ricorderà di chiudere la porta del frigo e di non lasciarla aperta troppo a lungo, o di evitare continui apri e chiudi per non disperdere il refrigerio. Un modo divertente per imparare a rispettare meglio la natura ed evitare qualche spreco anche in casa. Si stima che a livello mondiale, ogni anno a causa delle porte del frigorifero lasciate aperte troppo a lungo, venga sprecata più di 2,5 miliardi di dollari di valore di energia. Compralo su Amazon a 19€ Coppia di saponi anti-odori Dopo aver cucinato, magari qualcosa a base di pesce, anche lavando più volte le mani il rischio che un po’ di cattivo odore rimanga attaccato alle mani c’è sempre. Per dire basta quindi alla puzza, oggi puoi spendendo appena 9 euro acquistando questa coppia di saponi in acciaio inox anti ruggine. Dopo la lavorazione di cipolle, aglio, cipolle primaverili, pesce e altri alimenti utilizzare sapone per circa 30 secondi per rimuovere gli odori pungenti utilizzando acqua corrente. Compralo su Amazon a 9€

