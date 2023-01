L’Amazon delle chicche nascoste: dieci gadget CURIOSI ma utili che vorrai avere

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Occhiali da lettura con lenti a 90°

Passando a un altro dei luoghi preferiti da milioni di italiani, ovverosia il letto, se vi piace leggere prima di tuffarvi sotto le coperte e abbandonarvi nelle braccia di Morfeo, niente di meglio che un bel paio di occhiali con lenti a 90 gradi. Resistenti, leggeri e facili da trasportare, quando li indossi non hai bisogno di sforzare gli occhi o il collo: mantienili tranquillamente comodi, in orizzontale, ci penseranno le lenti a mostrarti il testo del libro (o anche le immagini video) nella giusta posizione Geniale.

Cacciavite elettrico con luce a LED

Ecco uno di quei gadget che non ti aspettavi magari esistesse e che invece c’è e può tornarti estremamene utile tenere a casa. Parliamo di un eccellente cacciavite elettrico sottile, leggero, ma anche robusto, puoi usarlo con le sue 20 punte in dotazione per qualsiasi tipo di lavoro dove è richiesta una certa precisione.

Scanner portatile a mano

Compatto e leggero, questo scanner ad alta risoluzione per documenti e immagini in formato A4 è geniale. Lo porti sempre con te, come una penna, e quando hai necessità ci scansioni quel che vuoi, da documenti a pagine di libri. Supporta memory card fino a 32G, può archiviare file di grande capacità.

Auricolari traduttori vocali

Questi geniali auricolari di Timekettle M2 supportano la traduzione online a 2 vie in 40 lingue e 93 accenti. Ma non solo: supportano la riproduzione di musica e telefonate. Il traduttore linguistico M2 è dotato della tecnologia Qualcomm aptX Audio per garantire agli utenti il massimo dalla musica e dalle telefonate.

Penna saldatore e torcia a LED

Questo mini saldatore è grande quanto una penna ma è in grado di fare il suo senza problemi. Può benissimo fondere qualsiasi materiale e operare saldature sia in argento che in oro. Può essere usato perfino come mini-torcia o per scaldare piccoli contenitori. Ottimo per la saldatura di precisione di componenti elettronici, strumenti o circuiti su una scheda madre del computer.

Tester di tensione senza contatto

La penna Neoteck P è un Tester Professionale di tensione AC a doppio isolamento. Durante l’uso basta posizionare la punta vicino a una morsettiera, una presa o un cavo di alimentazione, e il suo sensore NVC identificherà automaticamente l’intensità della tensione elettrica presente. Un piccolo quanto indispensabile aiutante per certi lavori.

TV stick per telefoni e tablet Android

Watch DVB-T2 TV su Android Phone/Pad permette di guardare i canali gratuiti DVB-T2 TV ovunque tu vada utilizzando il tuo dispositivo Android Phone e pad. Guarda i canali free to view DVB-T2 senza la scheda prepagata Live, alta qualità broadcast TV. Su Amazon a 39€.

Casco da bici intelligente

Per chi va in bici la sicurezza non è mai troppa. Ecco quindi che i caschi da bicicletta intelligenti come questo rendono tutto ancora più sicuro. Il casco protegge ma include anche funzioni smart come il fanale posteriore, l’indicatore di direzione e il sensore di caduta, nuove luci di posizione sul lato anteriore facilmente riconoscibili da tutti i lati e un allarme anti-perdita che ti avverte con un forte bip se perdi il tuo smartphone.

Portachiavi tech 6 in 1

Avresti mai pensato che esiste un portachiavi tech 6 in 1, che oltre a essere utile, sfizioso e unico, è anche super utile? Ideale per una ricarica di emergenza, indipendentemente dal tipo di dispositivo, costa anche pochissimo ora su Amazon. Lo porti a casa infatti a 9€, con le spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Grandangolo lenti 3 in 1

Questo curioso kit comprende tre lenti multifunzione per telefonino che si adattano proprio all’obiettivo dello smartphone per trasformarlo in una fotocamera professionale, capace di ingrandire, allargare e zoomare come non sarebbe altrimenti possibile. Il tutto a un misero euro.

