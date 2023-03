L’Amazon delle chicche NASCOSTE: dieci OGGETTI CURIOSI di cui ti innamorerai

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina, ma che una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Mini aspirapolvere per desktop

Avete mai pensato all’idea di procurarvi un mini aspirapolvere per desktop? Magari nemmeno sapevate che esisteva, proprio come noi che lo abbiamo scoperto per caso su Amazon, e da allora non ce ne siamo più separati i redazione. Questo straordinario aspirapolvere intelligente da tavolo, compatto ed elegante, perfetto da portare sempre con te per ripulire il tuo spazio, puoi acquistarlo ora su Amazon con appena 18 euro. Ovviamente, con le spedizioni gratuite.

Torcia al LED frontale

Questa geniale lampada frontale a LED è super comoda da indossare e utile in mille situazioni. Soprattutto perché ti permette di tenere libere le mani e segue ovviamente il movimento della tua testa e del tuo sguardo. Ha 5 modalità di luce bianca: COB modalità alta, COB modalità bassa, XPE modalità alta, XPE modalità bassa e modalità strobo ed è facile da usare. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 23€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon.

Cover per Airpods pro con pulsante di blocco

Con il lucchetto in plastica TPU, il cappuccio non si apre per errore e quando si chiude la custodia di ricarica degli auricolari, il lucchetto si chiuderà automaticamente fino a quando non lo si riapre. Con il lucchetto in lega di zinco, puoi appendere gli Airpod alla borsa, al collo o persino ai jeans, la scomparsa degli auricolari sarà il passato. Costa appena 7€.

Occhiali da lettura con lenti a 90°

Passando a un altro dei luoghi preferiti da milioni di italiani, ovverosia il letto, se vi piace leggere prima di tuffarvi sotto le coperte e abbandonarvi nelle braccia di Morfeo, niente di meglio che un bel paio di occhiali con lenti a 90 gradi. Resistenti, leggeri e facili da trasportare, quando li indossi non hai bisogno di sforzare gli occhi o il collo: mantienili tranquillamente comodi, in orizzontale, ci penseranno le lenti a mostrarti il testo del libro (o anche le immagini video) nella giusta posizione Geniale.

Torcia, accendino e lanternino 3 in 1

Questa incredibile torcia elettrica con funzioni di accendino, lanterna micro e ricarica USB è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere. In questo momento lo trovi in scoto su Amazon a soli 14€, pochi pezzi disponibili.

Smartband senza app e Bluetooth

Cosa ci fa uno smartband in una lista simile? Semplice, questo è diverso da tutti gli altri: funziona infatti senza applicazione e senza Bluetooth: per questa sua caratteristica, è perfetto anche per bambini e anziani, per registrare con precisione i dati dell’esercizio fisico e le attività quotidiane, ad esempio passi, calorie, velocità, distanza e tempo di attività, monitoraggio del sonno e altro ancora.

Speaker, termometro e radio sveglia

Questo incredibile gadget è un 3 in 1 niente male. E’ infatti uno speaker Bluetooth wireless, ma anche una sveglia digitale e un termometro per la misurazione della temperatura ambientale. E’ dotato di un ampio display ad alta visibilità, tramite il quale puoi puoi facilmente leggere l’orario e tanti altri dati utili, come le frequenze radiofoniche in FM per sintonizzare al meglio i tuoi canali preferiti, e così via.

Scanner da parete e metal detector

Questo scanner da parete è un rilevatore super utile perché individua perni/legno/cavi CA in più punti del muro. Che tu sia un professionista, un proprietario di una casa o un appassionato di fai da te, questo gadget ti eviterà un mucchio di problemi e anche qualche rischio. Col coupon ti costa 35€.

Stampante fotografica portatile smart Per chi ama immortalarsi in decine di foto ma poi non vuole aspettare di portare i propri scatti a sviluppare, ecco la soluzione. Questa stampante fotografica portatile smart si collega in Bluetooth ai tuoi dispositivi e stampi quello che vuoi, senza dover utilizzare inchiostro. Se la prendi adesso, col coupon del 22% può essere tua a soli 42€ invece di 55,99€. Compralo su Amazon a 43€

Occhiali con lenti dotate di filtro anti luce blu

Per chi passa molto tempo davanti al PC o con lo smartphone e il tablet, è importantissimo poter proteggere la vista dall’affaticamento. Tra le migliori soluzioni ci sono questi occhiali dotati di filtro anti luce blu, una tecnologia applicabile alle lenti dei propri occhiali per poter ridurre sull’occhio l’impatto di questa particolare frequenza luminosa, donando sollievo e riposo alla vista. Li porti a casa a 7€.

