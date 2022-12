L’Amazon delle chicche nascoste: dieci OGGETTI CURIOSI ma utili che vorrai avere

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Penna tattica multifuzione

Questo incredibile gadget ha 12 funzioni molto utili: bussola, rompivetro, cacciavite, apribottiglie, chiave a brugola, torcia elettrica, penna, bordo seghettato, penna capacitiva, ecc. Questa penna, di fatto, è perfetta soprattutto per coloro che amano l’avventura o fanno un lavoro pericoloso che li porta a trovarsi spesso fuori casa, in luoghi impervi. Oggi ti costa solo 9€.

Portafoglio hardware per criptovalute

Essenziale nel design, ma super elegante e interessante esteticamente, il portafoglio biometrico D’CENT è un portafoglio hardware costituito da un’elevata flessibilità e numerose funzionalità con una grande capacità della batteria. Abilitato Bluetooth, mantiene le chiavi private protette e offre un’esperienza superiore durante gli spostamenti utilizzando l’app mobile iOS e Android. È dotato di un chip sicuro certificato (EAL5+) e sensore di impronte digitali integrato per transazioni altamente sicure.

Anykuu, sveglia digitale con proiettore 6.7”

Questa sveglia digitale con proiettore ha 2 livelli di regolazione della luminosità della proiezione e un angolo regolabile di 180°. La radiosveglia con proiettore inizia a riprodurre le stazioni radio premendo il pulsante ” RADIO”, è possibile pre-impostare 15 stazioni radio e regolare 15 livelli di volume a sveglia è dotata di un’antenna per migliorare il segnale radio. Il retro della orologio con proiettore ha una porta di uscita USB per caricare il tuo smartphone con la specifica dell’adattatore di alimentazione raccomandata di 5V 2A. Un gioiellino.

Mini powerbank con cavi integrati Amazon

Un powerbank torna sempre utile di questi tempi, e quello in questione ha perfino 2 cavi integrati, così è possibile caricare telefoni USB-C e iPhone contemporaneamente, anche con una porta USB universale per ricaricare un terzo dispositivo. Molto piccolo e molto leggero, le sue dimensioni sono 10,5 x 6,4 x 1,3 cm, peso 102 g, ha una batteria di 5000 mAh di potenza: offre pertanto all’iPhone 8 due ricariche complete, e così via.

Kippy EVO, il collare tracker GPS

Lo stesso discorso possiamo applicarlo ai nostri amici a quattro zampe: se, giustamente, li portiamo con noi, meglio fare in modo di proteggerli e non perderli di vista. Con questo collare tracker GPS, puoi localizzare in tempo reale il tuo animale: controlla la posizione del tuo cucciolo sulla mappa in ogni istante. Grazie ad una multi tecnologia all’avanguardia, Kippy EVO localizza il tuo pelosetto quando corre libero all’aperto. Imposta un recinto virtuale per la sicurezza del tuo amico a 4 zampe. L’app Kippy ti avviserà subito nel caso uscisse dal perimetro di sicurezza.

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0

Dulcis in fundo, un pensierino anche per la vecchia utilitaria con cui facciamo avanti e indietro per il mare. A “lei” possiamo regalare questo bel gadget che la rende magicamente smart. Collega il trasmettitore alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota e regola il device su di essa. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Spunta il coupon in pagina per avere lo sconto del 50% e prenderlo a soli 9,50 euro.

Apri bottiglie automatico digitale

Sorseggiare un bicchiere di buon vino mentre magari si ascolta della buona musica può essere il modo perfetto per rilassarsi alla fine di una lunga giornata, e quindi un apribottiglie veloce ed efficiente può aiutarti a goderti il ​​tempo. Come questo gioiellino che è automatico e può aprire la bottiglia di vino in 6 secondi. Una vera e propria genialata che oggi ti costa appena 22 euro su Amazon.

Avviatore batteria auto con aspirapolvere portatile senza fili

Un avviatore per auto che può avviare veicoli a 12 V (fino a 6,5l di benzina o 5,5l di diesel), erogando una corrente di picco di 1200A, adatto per auto, camion, veicoli commerciali, motociclette, barche, ecc, ma che quando serve si trasforma in un comodo aspirapolvere. Il costo è di 48€ su Amazon.

Stazione Meteorologica digitale Wireless LCD

Yueyang Smart Weather Clock è un sensore digitale che utilizza la tecnologia di trasmissione WiFi per il controllo tramite l’APP del telefono cellulare. Può fornire informazioni meteorologiche in tempo reale, ora e data, dati di temperatura e umidità più accurati per la visualizzazione. Il costo è di 35€ su Amazon.

Localizzatore GPS portatile

Un localizzatore GPS ad alta precisione, pronto a mostrare sempre dov’è la tua auto (e non solo) torna sempre molto utile per tanti motivi. Se poi lo riesci a prendere anche a meno della metà del suo prezzo di listino è ancora meglio. In questo preciso momento, infatti, ne trovi uno a un costo talmente basso da far pesare a un errore di prezzo: appena 10 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.