L’Amazon delle chicche nascoste: dieci OGGETTI PAZZI ma utili che vorrai avere

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Portachiavi tech 5 in 1

Il portachiavi tech 5 in 1 è un oggetto utile, sfizioso e unico, che puoi sfruttare come cavo di emergenza per ricaricare rapidamente qualsiasi device. Lo porti a casa a 12€ circa e ti godi un meccanismo studiato per renderlo super compatto, ma contemporaneamente un prodotto con più funzioni. Infatti, grazie ai diversi connettori, è compatibile con qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet, iPhone, Android.

Il Niente

Ti è mai successo di chiedere a qualcuno cosa volesse per regalo e la risposta molto spesso è stata “Niente” ? Se ha tutto quello che gli serve, se gli hai già regalato questo mondo e quell’altro o semplicemente vuoi fare uno scherzo simpatico ecco l’unico regalo che non fa proprio Assolutamente Niente.

Termometro igrometro

Questo termometro igrometro è una vera e propria chicca. Il dispositivo, infatti, è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 5€ circa, complice lo sconto del 22% più il coupon del 10% che dovrete spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Altoparlante bluetooth portatile con display Pixel Retro

Questa cassa portatile non solo ha una qualità del suono davvero eccellente, con diverse opzioni e settaggi per migliorarla, ma ha un look davvero stiloso ispirato alla Pixel Art. Dotato di 256 LED programmabili, Ditoo ti permette anche di creare l’immagine che visualizzerai sullo schermo a LED. Costa 80€ col coupon.

Mini kit DIAGNOSTICA auto

Quando si accende una spia sul cruscotto dell’auto spesso ci sale il panico: cosa sarà, qualcosa si sta guastando e quanto costerà ripararlo? E allora, per evitare di stressarsi oltre il dovuto, forse è meglio utilizzare un semplice quanto completo kit come quello che ti suggeriamo oggi. Il tutto a soli 19€ e con le spedizioni gratuite. Non male, no?

Mini robot con telecamera WiFi

Per salvaguardare la nostra sicurezza e quella dei nostri cari è importante dotarsi di dispositivi che possano aiutarci a rendere un po’ più sicura la nostra abitazione. Stiamo parlando di AntDau71, un simpatico quanto utilissimo mini robot camera che è davvero super utile per tenere sott’occhio la tua casa. Costa appena 36 euro ma ti garantisce la copertura visiva e sonora di un ampio perimetro interno e esterno.

Scaldamani 3 in 1 con specchio per il trucco e Powerbank

Quando parliamo di gadget insoliti, geniali ma assolutamente utili, ci riferiamo a prodotti come questo. Un tre in uno incredibile che fa da scaldamani, ma anche da con specchietto per truccarsi, e powerbank da 5000 MAh per ricaricare, via USB, il tuo smartphone o tablet. Il tutto per la modica cifra di 26€. Non male, no?

Massaggiatore cervicale e da collo

Massaggiatore cervicale e da Collo DAWOO. Per quelle giornate dove gli acciacchi dell’età o dovuti al tipo di lavoro si fanno sentire, questo massaggiatore per collo e spalle è dotato di 8 nodi massaggianti e offre un massaggio profondo per l’agopressione per alleviare la muscolatura del collo e delle spalle. Costa 55€.

Pendrive a forma di chiave di cuore

Se sei alla ricerca di un simpatico gadget da regolare a chi ami per San Valentino, su Amazon trovi a soli 13€ una bellissima chiavetta USB a forma di chiave a cuore. Un oggetto che per dimensioni e peso può portare sempre con sé, utile sia per lavoro che per svago, che ogni volta che tirerà fuori per bisogno, gli ricorderà di te.

Tazza termosensibile cambia colore

Per tutti i videogamer un po’ attempati, nostalgici dal cuore tenero dei cari, vecchi Commodore 64 e Nintendo NES, cosa potrebbe esserci di meglio che ricevere in regalo una bella tazza termosensibile con stampato un cuoricino 8-bit che cambia colore proprio a contatto con una bevanda calda? Consigliato per un regalo originale, puoi averla per appena 10€ con spedizioni gratis via Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.