L’Amazon delle chicche segrete: dieci OGGETTI tech CURIOSI di cui ti innamorerai

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, a volte anche con pochi euro.

Occhiali da lettura con lenti a 90°

Passando a un altro dei luoghi preferiti da milioni di italiani, ovverosia il letto, se vi piace leggere prima di tuffarvi sotto le coperte e abbandonarvi nelle braccia di Morfeo, niente di meglio che un bel paio di occhiali con lenti a 90 gradi. Resistenti, leggeri e facili da trasportare, quando li indossi non hai bisogno di sforzare gli occhi o il collo: mantienili tranquillamente comodi, in orizzontale, ci penseranno le lenti a mostrarti il testo del libro (o anche le immagini video) nella giusta posizione Geniale.

ZUS – caricatore USB, segnalatore GPS e monitor batteria auto

ZUS è un utilissimo aggeggino multifunzionale. Non solo è un super utile carica batterie USB da auto intelligente, che può ricaricare fino a due dispositivi alla massima velocità, ma è anche un comodo rilevatore GPS. Proprio così: quante volte parcheggiate l’auto e dopo non vi ricordate il punto esatto? Ebbene, con questo gioiellino problema risolto: basta lanciare l’apposita app installabile sullo smartphone che in pochi secondi ti localizzerà la vettura. Dulcis in fundo, monitora e rileva i Kmpercorsi ogni giorno, lo stato della batteria e ti avvisa quando è poco efficiente.

Torcia, accendino e lanternino 3 in 1

Questa incredibile torcia elettrica con funzioni di accendino, lanterna micro e ricarica USB è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere. In questo momento lo trovi in scoto su Amazon a soli 14€, pochi pezzi disponibili.

Metro laser SMART

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser ultra preciso e semplice da usare. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Il dispositivo è resistente all’usura e ai graffi: la lega di alluminio leggera e la plastica di ingegneria ad alta resistenza di cui è costituito creano un aspetto opaco delicato e rendono il dispositivo resistente all’usura e ai danni. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 39€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Microscopio portatile per telefono

Riesci a immaginare che un giorno potresti esplorare il microscopico con i tuoi occhi, ottenere chiaramente i dettagli del micromondo? La lente per microscopio APEXEL 200X potrebbe farlo! Basta semplicemente collegare il nostro microscopio alla presa principale del tuo smartphone fotocamera, ti aiuterà a scattare incredibili foto e video ingranditi ad alta risoluzione, per farti trovare il mondo che non può essere osservato a occhi nudi. Col coupon applicabile in pagina costa solo 33€.

Speaker, termometro e radio sveglia

Questo incredibile gadget è un 3 in 1 niente male. E’ infatti uno speaker Bluetooth wireless, ma anche una sveglia digitale e un termometro per la misurazione della temperatura ambientale. E’ dotato di un ampio display ad alta visibilità, tramite il quale puoi puoi facilmente leggere l’orario e tanti altri dati utili, come le frequenze radiofoniche in FM per sintonizzare al meglio i tuoi canali preferiti, e così via.

Otoscopio digitale con Telecamera

Endoscopio professionale con 6 luci a LED e obiettivo della telecamera full HD 1080P di qualità premium, che può aiutarti a vedere e pulire il cerume o lo sporco a 360°. Ha anche un obiettivo professionale grandangolare a 360 °, che crea una visione più ampia e immagini e può facilmente agire in profondità nel condotto uditivo fino alla membrana timpanica.

Scanner da parete e metal detector

Questo scanner da parete è un rilevatore super utile perché individua perni/legno/cavi CA in più punti del muro. Che tu sia un professionista, un proprietario di una casa o un appassionato di fai da te, questo gadget ti eviterà un mucchio di problemi e anche qualche rischio. Col coupon ti costa 35€.

Stampante fotografica portatile smart Per chi ama immortalarsi in decine di foto ma poi non vuole aspettare di portare i propri scatti a sviluppare, ecco la soluzione. Questa stampante fotografica portatile smart si collega in Bluetooth ai tuoi dispositivi e stampi quello che vuoi, senza dover utilizzare inchiostro. Se la prendi adesso, col coupon del 22% può essere tua a soli 42€ invece di 55,99€. Compralo su Amazon a 43€

Pad di ricarica rapida senza fili

Il Samsung Wireless Charger Duo 15W è un pad di ricarica rapida senza fili per smartphone e wearable. In estrema sintesi, con 42€ ti porti a casa un accessorio che ti consente di ricaricare il tuo smartphone e il Watch o le Buds contemporaneamente. Dispone anche del supporto della ricarica rapida fino a 15W. La funzione è compatibile anche con gli adattatori da viaggio con Adaptive Fast Charging.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.