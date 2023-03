L'Amazon delle DELIZIE nascoste: 10 CIOCCOLATINI TECH a solo 1€

Ponti per una nuova carrellata di oggetti interessanti o semplicemente curiosi che per il prezzo ti permettono di fare dei buoni affari spendendo una miseria? Allora guarda quali gadget abbiamo trovato oggi sul sito di e-commerce più grande del mondo, e che puoi portare a casa con pochi centesimi, pagando solo le spedizioni.

Amazon, tutto a un euro!

Supporto magnetico per cellulare tipo L Supporto universale per telefono. Con appena 1 centesimo (e circa 4€ di spese di spedizione) potete assicurarvi questo comodo e resistente supporto per tenere il vostro smartphone sempre a portata di mano mentre guidate.

Lettore MP3 con supporto USB. Se siete alla ricerca di un buon lettore MP3 per portare sempre con voi e ascoltare i vostri brani preferiti, questo dispositivo che costa appena 0,39€ è perfetto e assolutamente comodo da tenere in tasca (le spedizioni sono 3,90€).

Purificatore d’aria per automobile ionizzatore. Se hai problemi di cattivo odore in auto, sappi che con appena 9 centesimi puoi avere questo incredibile generatore di ozono ed eliminatore di cattivi odori. Per questo pratico dispositivo purificatore d’aria per automobile paghi slo 3,99€ per le spedizioni.

Cuffie a conduzione ossea senza fili Bluetooth 5.1. Queste incredibili cuffie in metallo e silicone sono antipolvere, resistenti al sudore e impermeabili, perfette per l’uso quotidiano. Ah, costano 49 centesimi (più 5€ di spedizione)!

Adattatore RCA connettore jack AUX da 3 5 mm a 2 presa stereo, costa appena 0,51€ e fa pienamente il proprio dovere, piccolo e compatto com’è. Le spedizioni sono gratuite via Amazon.

Lampada da lettura LED a collo d’oca. Dulcis in fundo, che ne dite di una bella e comodissima lampada da lettura a LED a soli 0,89€ (più 2,99e di spedizione) da portare sempre dietro in ogni occasione, con clip per agganciarla dove si vuole. Il device è flessibile e mette la luce nella giusta posizione esattamente dove vuoi, con la superficie in silicone che protegge le pagine che vengono bloccate.

Auricolari in-ear wireless con custodia di ricarica al prezzo di 0,69€ (spedizioni a 3,49€). Come altri dispositivi analoghi ma più costosi, queste cuffie senza fili Bluetooth 5.0 hanno una funzione per la cancellazione del rumore, e una forma ergonomica che le rende comode da indossare.

Comodissimo Adattatore USB, prezzo 1€ (spedizioni a 1€). E’ piccolo e compatto, ma anche bello resistente. Lo porti praticamente dove vuoi e col pratico sistema Plug and play, lo usi per adattare cavi USB C 3.1 Tipo C Femmina a USB 3.0 Tipo A.

Piccolo orologio con funzione calendario. Display LCD digitale, questo orologio da tavolo o cruscotto d’auto di piccole dimensioni, è anche piacevole alla vista. Visualizza data e ora (regolabile), ha un supporto nella parte posteriore che consente all’orologio di stare in posizione verticale sulla scrivania. Costo? 0,01€ (più 5€ di spese di spedizione).

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED. Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica. Puoi averlo a solo 0,89€ (spedizioni a 2,98€).

E con questo abbiamo finito. Allora, avete visto qualcosa di nuovo o curioso che vi può interessare tra questi questi gadget tech da portare a casa con pochi centesimi? Praticamente paghi solo le spedizioni, per cui perché non farsi tentare e provarne qualcuno?

