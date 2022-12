L’Amazon delle PERLE nascoste: dieci OGGETTI tech CURIOSI che vorrai avere

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Oggetti spesso interessanti o semplicemente curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa,. a volte anche con pochi euro.

Stampante fotografica portatile smart Per chi ama immortalarsi in decine di foto ma poi non vuole aspettare di portare i propri scatti a sviluppare, ecco la soluzione. Questa stampante fotografica portatile smart si collega in Bluetooth ai tuoi dispositivi e stampi quello che vuoi, senza dover utilizzare inchiostro. Se la prendi adesso, col coupon del 22% può essere tua a soli 42€ invece di 55,99€. Compralo su Amazon a 43€

Pad di ricarica rapida senza fili

Il Samsung Wireless Charger Duo 15W è un pad di ricarica rapida senza fili per smartphone e wearable. In estrema sintesi, con 42€ ti porti a casa un accessorio che ti consente di ricaricare il tuo smartphone e il Watch o le Buds contemporaneamente. Dispone anche del supporto della ricarica rapida fino a 15W. La funzione è compatibile anche con gli adattatori da viaggio con Adaptive Fast Charging.

Smartband senza app e Bluetooth

Cosa ci fa uno smartband in una lista simile? Semplice, questo è diverso da tutti gli altri: funziona infatti senza applicazione e senza Bluetooth: per questa sua caratteristica, è perfetto anche per bambini e anziani, per registrare con precisione i dati dell’esercizio fisico e le attività quotidiane, ad esempio passi, calorie, velocità, distanza e tempo di attività, monitoraggio del sonno e altro ancora.

Tavoletta grafica con penna

Wacom One è una tavoletta grafica con penna inclusa che oggi è disponibile a 44€ (invece di 79,90€) su Amazon. La sua penna reattiva, ergonomica, sensibile alla pressione ti permette di tracciare schizzi, disegnare, dipingere o ritoccare foto in modo naturale.

Chiave universale

La chiave universale è il tipico caso di strumento che nemmeno pensiamo esista, salvo poi non poterne fare a meno una volta scoperto, per i lavori di fai da te. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€.

Ferro da stiro verticale Per chi si trova spesso fuori casa per lavoro o studio, e ha bisogno di mantenere gli abiti “in tiro”, come si suol dire, avere a portata di mano una comoda stiratrice verticale portatile può rivelarsi estremamente utile. Se hai bisogno di un prodotto simile, oggi su Amazon la trovi a un prezzo molto conveniente, ovverosia appena 16€. Proprio così, solo 16 euro per un oggetto super utile come questo. Ricordati solo di spuntare la voce “Applica coupon da 5€” sulla pagina del prodotto, prima di andare alla cassa a pagare. Compralo su Amazon a 16€ Tazza auto mescolante La tazza auto mescolante è la scelta ideale per tutti coloro che hanno bisogno di almeno mezz’ora per riconnettersi col mondo reale una volta alzati dal letto. In questo modo, girovagando per la cucina come uno zombi di The Walking Dead si evitano problemi, pur magari dimenticandosi di sciogliere lo zucchero o altri elementi solubili da mixare, come ad esempio il Nesquik o la cannella. Basta premere un pulsante situato sul manico, e la tazza mescolerà ogni bevanda senza bisogno di alcuno sforzo. Comprala su Amazon a 16€ Occhiali da lettura con lenti a 90° Passando a un altro dei luoghi preferiti da milioni di italiani, ovverosia il letto, se vi piace leggere prima di tuffarvi sotto le coperte e abbandonarvi nelle braccia di Morfeo, niente di meglio che un bel paio di occhiali con lenti a 90 gradi. Resistenti, leggeri e facili da trasportare, quando li indossi non hai bisogno di sforzare gli occhi o il collo: mantienili tranquillamente comodi, in orizzontale, ci penseranno le lenti a mostrarti il testo del libro (o anche le immagini video) nella giusta posizione Geniale. Comprali su Amazon a 18€ ZUS – caricatore USB, segnalatore GPS e monitor batteria auto ZUS è un utilissimo aggeggino multifunzionale. Non solo è un super utile carica batterie USB da auto intelligente, che può ricaricare fino a due dispositivi alla massima velocità, ma è anche un comodo rilevatore GPS. Proprio così: quante volte parcheggiate l’auto e dopo non vi ricordate il punto esatto? Ebbene, con questo gioiellino problema risolto: basta lanciare l’apposita app installabile sullo smartphone che in pochi secondi ti localizzerà la vettura. Dulcis in fundo, monitora e rileva i Kmpercorsi ogni giorno, lo stato della batteria e ti avvisa quando è poco efficiente. Compralo su Amazon a 30€ Torcia, accendino e lanternino 3 in 1 Questa incredibile torcia elettrica con funzioni di accendino, lanterna micro e ricarica USB è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere. In questo momento lo trovi in scoto su Amazon a soli 14€, pochi pezzi disponibili. Compralo su Amazon a 14€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.