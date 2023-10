Realizza il tuo sogno: fai tua la Lamborghini Speed Champions con questo LEGO in OFFERTA

Guidare una Lamborghini è stato sempre il tuo sogno? Certo, parliamo di una miniatura, ma è già qualcosa: con questa strepitosa offerta, potrai fare tua la Lamborghini Speed Champions creata nei minimi dettagli come solo Lego sa fare. Che puoi regalare anche a un bambino dagli 8 anni in su essendo giocabile, dato che le ruote si muovono e c’è anche un omino pronta a ripararla, che all’occorrenza è anche pilota (ha sia il casco che la chiave inglese). Approfitta ora dello sconto dell’8%, che porta il suo prezzo a soli 22,99 euro!

Lego Lamborghini Speed Champions: le caratteristiche

La confezione include una replica della Lamborghini Countach, più la minifigure LEGO di un pilota con casco, capelli e chiave inglese. Un fantastico modellino della leggendaria e iconica supersportiva del 1970, venerata dai fan di tutto il mondo per il suo design mozzafiato e le sue eccezionali prestazioni. E’ dotata di un abitacolo aperto con 2 posti ed è ricca di dettagli originali. Questo veicolo fa parte della mitica saga Lamborghini Speed Champions.

E’ realizzato con la tecnica LEGO Building Instructions che permette di zoomare, ruotare e visualizzare i modelli da tutte le angolazioni durante le fasi di costruzione. I modelli di macchina giocattolo da corsa LEGO Speed Champions danno la possibilità di costruire le repliche di alcuni dei veicoli più iconici al mondo. Parliamo dunque di una perfetta idea regalo per ragazzi e ragazze che amano le macchine sportive, ma anche per i collezionisti Lego in generale o per chi ama specificamente il mitico marchio orgoglio dell’Italia Lamborghini!

Ricorda però che è ideale per i bambini dagli otto anni in su, dato che i piccoli mattoncini potrebbero essere ingeribili. Approfitta ora dello sconto dell’8%, che porta il suo prezzo a soli 22,99 euro!

