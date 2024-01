Lampada da scrivania a LED con ricarica wireless per i tuoi dispositivi a soli 22€

La lampada da scrivania a LED con funzione di ricarica wireless è una soluzione versatile per il tuo spazio di lavoro, offrendo una combinazione di illuminazione efficace e comodità nella ricarica dei dispositivi. Con una potenza di 10W, la lampada offre una luce brillante e regolabile su diverse intensità e temperature di colore.

Puoi selezionare tra 5 livelli di luminosità e 5 modalità di illuminazione per adattare l’illuminazione alle tue esigenze specifiche e ridurre l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di lavoro. Approfitta dell’opportunità che ti offre Amazon per migliorare il tuo spazio di lavoro, e falla tua a soli 22€ con lo sconto del 40% tramite coupon da spuntare in pagina. Ricorda che le spedizioni sono gratuite tramite i servizi Prime.

Lampada da scrivania a LED con funzione di ricarica wireless

Una delle caratteristiche distintive di questa lampada è la sua funzione di ricarica wireless. La base della lampada funge da caricatore wireless, consentendoti di ricaricare facilmente dispositivi compatibili semplicemente posandoli sulla base.

Questo elimina la necessità di cavi ingombranti e semplifica la gestione della ricarica. Oltre alla ricarica wireless, la lampada è dotata di una porta USB aggiuntiva, offrendo massima flessibilità nella gestione della ricarica.

Il design moderno della lampada si adatta bene a qualsiasi ambiente, dall’ufficio a casa. La testa regolabile e la braccio flessibile consentono di direzionare la luce dove serve, garantendo una copertura ottimale dell’illuminazione sulla tua area di lavoro. Il controllo della lampada è facile e intuitivo grazie ai pulsanti touch integrati sulla base.

Questa lampada da scrivania a LED con funzione di ricarica wireless è attualmente in offerta su Amazon a una cifra vantaggiosa. Approfitta di questa opportunità per migliorare il tuo spazio di lavoro. Ricorda che le spedizioni sono gratuite tramite i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.