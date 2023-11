Lampada da scrivania STILOSA: illuminazione perfetta per ogni occasione con 24€

La lampada da scrivania in metallo Sympa è molto più di una semplice fonte di luce; è un’aggiunta essenziale per il tuo spazio di lavoro, un tocco di design per il tuo ambiente e una soluzione versatile per soddisfare le tue esigenze di illuminazione.

Col triplo sconto ti costa appena 24€ grazie al 17% di sconto base, più il coupon del 30% più un ulteriore 20% con il codice promozionale AX2MOCME da applicare prima di andare a pagare alla cassa. Totale 67% in meno rispetto al costo di listino e con le spedizioni gratis.

Lampada da scrivania in metallo Sympa

Con un elegante telaio in metallo, questa lampada da tavolo non solo aggiunge un tocco di stile al tuo ambiente, ma offre anche funzionalità avanzate che la rendono un elemento imprescindibile per la tua scrivania. Una delle sue caratteristiche distintive è la presenza di un’interfaccia USB integrata, che ti consente di ricaricare facilmente dispositivi come smartphone o tablet direttamente dalla lampada. La funzionalità di regolazione è un altro punto di forza di questa lampada.

Puoi scegliere tra 5 temperature di colore diverse e regolare la luminosità su 6 livelli, per ottenere la luce perfetta per qualsiasi attività o atmosfera. Che tu stia lavorando, leggendo, rilassandoti o persino utilizzando la lampada come luce notturna, avrai il controllo completo su come desideri illuminare il tuo spazio. Inoltre, la lampada Sympa offre una modalità timer che ti permette di impostare un periodo di spegnimento automatico, ideale per risparmiare energia.

In conclusione, la lampada da scrivania in metallo Sympa è una soluzione di illuminazione versatile, elegante e altamente funzionale che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Con la sua interfaccia USB, regolazione di temperatura e luminosità, e la pratica funzione timer, è pronta a soddisfare tutte le tue esigenze di illuminazione. Col triplo sconto ti costa appena 24€ e con le spedizioni gratis.

