Lampada KILLER ricaricabile a energia solare 3 in 1: anti-zanzare, luce notturna e SOS

Con l’Estate, insieme ad aspetti positivi come le belle e lunghe giornate arrivano purtroppo anche alcuni aspetti negativi, come gli insetti, che proliferano proprio durante questa stagione disturbando a più non posso il nostro riposo, almeno nel caso di quelle creaturine come le zanzare. Per fortuna che esistono rimedi come quello che vi segnaliamo, ovverosia le lampade antizanzare, che le possono uccidere istantaneamente con una scarica elettrica. Probabilmente sarà un metodo poco ortodosso, ma in qualche modo bisognerà pur difendersi, no? In questo momento ne trovi una molto interessante in super offerta ad appena 39€ e le spese di spedizione gratuite.

Lampada solare anti zanzare, ma anche di emergenza e luce notturna

Questa potente lampada antizanzare ad alta tensione e a risparmio energetico, attira gli insetti e li elimina. Per farlo utilizza lampade ultraviolette molto efficaci nell’attrarre insetti volanti dannosi e può ucciderli istantaneamente con scosse elettriche. Nessun odore, nessun prodotto chimico e funzionamento silenzioso, è ecologico, sicuro per donne incinte, bambini, animali e piante. La lampada anti-insetti inoltre ha un design a risparmio energetico e luci soffuse, efficace e silenzioso, pertanto non influirà sulla qualità del tuo sonno.

La griglia interna è recintata in modo affidabile con un alloggiamento in plastica ABS per evitare contatti accidentali. L’esclusivo design a spirale sulla parte superiore inoltre è impermeabile, può essere utilizzato all’aperto anche nei giorni di pioggia. Questo fa sì che la zanzariera elettrica può essere utilizzata in interni ed esterni (cortile, giardino, campeggio, pesca notturna, ecc.). Il device può essere caricato tramite cavo di tipo c con AC adapter, PC o powerbank. Inoltre ha un pannello solare nella parte superiore, per la ricarica solare.

Vai su Amazon, allora, e fai tua questa potente lampada anti zanzare (e non solo) ad alta tensione e intensità a risparmio energetico, che attira gli insetti e li elimina. Nella modalità “killer delle zanzare”, 4 LED bianchi da 365 nm e 4 LED viola da 395 nm eliminano mosche, bombi, vespe, falene e altri insetti. La trovi in super offerta a 39€. Le spese di spedizioni sono gratuite e il pacco viene gestito direttamente da Amazon.

