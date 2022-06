Lampada LED con wireless charging e porta USB. Consumo ridotto, ricariche veloci

Se sei amante di quegli oggetti hi-tech belli per arredare casa, ma anche utili in termini di funzionalità, questa lampada al LED con annesso caricatore wireless deve essere tua. Ideale come lampada da scrivania o da tavolo, per studio o lettura, ma anche come luce notturna da comodino, la prendi e porti via a 17€ con le spedizioni gratuite di Amazon. Ma devi fare in fretta, perché l’offerta scade tra poco. Ricordati solo di inserire il codice C3CRHZ7F una volta giunto alla cassa, prima di pagare.

Lampada da scrivania con ricarica wireless

Questa lampada da tavolo a LED è fatta di ABS e lega di alluminio, è davvero bella, ha uno stile futuristico che la rende adatta a un tipo di arredamento moderno. La base pesante e robusta combinata con il collo sottile della lampada offre un bel design che è anche molto leggero ma pieghevole. Si accende con un semplice tocco, e cn l’aiuto della tecnologia Sensitive Touch Control, la giusta fonte di luce può essere selezionata facilmente e rapidamente.

La puoi usare quindi scegliendo fra tre livelli diversi di luminosità per rispondere a tutte le esigenze di utilizzo, come lavoro, studio, lettura, relax. In alternativa puoi usare questa lampada anche come caricatore wireless: ti basta appoggiare il tuo smartphone sulla base della lampada per ricaricarne la batteria in tutta semplicità. Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei telefonini attualmente in commercio.

Grazie ai 27 led di alta qualità, la lampada da scrivania emette luce senza sfarfallio o riflessi, riducendo l’affaticamento visivo e lo stress. Allo stesso tempo, si riduce il consumo di energia e quindi la bolletta elettrica. Insomma, come avrai capito questa lampada al LED è qualcosa di estremamente originale ma anche utile, che puoi prendere e portare via a sole 17€ con le spedizioni gratuite di Amazon. Ma devi fare in fretta, perché l’offerta scade tra pochissimo e rischi di rimanere a mani vuote.

