Con questa Lampada da Scrivania LED ti illumini d'immenso proteggendo gli occhi

La lampada da scrivania a LED One Fire è ideale per chi vuole illuminare la propria postazione mentre studia, legge, lavora al pc o sul cartaceo, con una luce confortevole per gli occhi. E’ anche salvaspazio, essendo pieghevole e facilmente portatile in ogni stanza dove c’è bisogno di luce. Avrai a disposizione 15 Modalità di illuminazione. La paghi solo 16,29 euro grazie a un doppio sconto: quello di partenza del 26% a cui aggiungere il coupon dell’8%, che abbatte il prezzo di oltre un terzo!

One Fire Lampada da Scrivania a LED: le caratteristiche

La Lampada da Scrivania a LED One fire vanta una luce LED senza sfarfallio. E’ accattivante e puoi ricaricarla tramite USB. E’ regolabile, fino a 15 modalità di illuminazione. La Lampada da Scrivania a LED pieghevole ti offre una luce lettura salvaspazio con supporto regolabile a 90° e braccio della lampada regolabile orizzontalmente a 180°. Ha 32 perline LED ideali per la protezione degli occhi e nessuno sfarfallio, la rende adatta per tutte le età. Essendo dimmerabile, puoi anche usarla nella camera da letto la notte senza dare fastidio a nessuno.

Ha un timer automatico di 1 minuto. Quando tocchi l’interruttore, la lampada da scrivania a LED lampeggerà 3 volte, il che significa che si spegnerà in modo automatico. Molto facile da usare, ha solo 2 pulsanti. Dunque, la puoi regalare a chiunque, anche a chi è poco pratico di tecnologia smart. Farai un regalo utile ma anche bello esteticamente, avendo un design molto essenziale che ben si adatta a tutti gli arredamenti.

Solo per oggi paghi la lampada led One fire solo 16,29 euro grazie a un doppio sconto: quello di partenza del 26% a cui aggiungere il coupon dell’8%,

