Lampada SMART che ti svolta la stanza, compatibile Amazon e Google

Semplice, lineare ma personalizzabile proprio come desideravi. Questa lampada Smart è l’aggiunta perfetta in casa anche perché puoi metterla nella stanza che preferisci. In un solo gesto si adatta alle tue esigenze e rende l’ambiente ancora più dinamico.

Solitamente ha un prezzo elevato, ma che ci sto a fare io qua? Ovviamente è in promozione su Amazon e se ti affretti te la porti a casa con soli 33€. Risparmi il 40% in una sola mossa e ne rimani entusiasta.

Perfetta anche come un’idea regalo diversa dal solito, la ricevi a casa in modo gratuito e se hai Prime in appena un giorno.

Lampada smart: una gioia per i tuoi occhi e per la tua casa

Pazzesca sotto tutti i punti di vista. Forse a vederla così ha un design un po’ moderno ma una volta che la accendi sai tranquillo che sta bene nella casa di nonna come quella di tuo cugino! Semplicissima da utilizzare, la puoi connettere ai tuoi assistenti intelligenti dal momento che è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Controllo remoto grazie all’applicazione per smartphone, controllo vocale con i suddetti, controllo in loco con i tasti soft touch. Ne hai per tutti i gusti!

Cosa può fare? Vediamo un po’:

è dimmerabile perché puoi scegliere l’intensità della luce a tuo gusto;

perché puoi scegliere l’intensità della luce a tuo gusto; si colora di bianco caldo così come di bianco freddo e passando per il naturale;

così come di bianco e passando per il può replicare uno dei tuoi colori preferiti con la funzione multicolor.

Atmosfera perfetta a portata di comodino. Cosa stai ancora aspettando?

Collegati immediatamente su Amazon e concludi l’affare. Ti porti a casa questa lampada smart con soli 33€ risparmiando il 40% e le spedizioni non sono un problema. Sono gratuite in tutta Italia e rapidissime se hai Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.