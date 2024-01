LAMPADA SOLARE con pannello e sensore movimento (19€): illumini casa GRATIS col SOLE

La luce solare che si ricarica da sola grazie al pannello incluso e ai raggi solari, con sensore di movimento, è un’opzione versatile e conveniente per l’illuminazione esterna. Questo modello in particolare è dotato di 228 LED e offre 3 modalità di illuminazione, consentendoti di adattare l’illuminazione alle tue esigenze specifiche. Prendila ora su Amazon con una spesa di soli 19€ incluse le spese di spedizione, grazie allo sconto importante del 46% + coupon 10%. Le spedizioni sono gratuite con i servizi Prime.

Luce solare con sensore di movimento a prezzo bomba

Grazie al sensore di movimento integrato, la luce solare si accenderà automaticamente quando rileva movimento nelle vicinanze. Questo è particolarmente utile per garantire la sicurezza e la visibilità durante le ore notturne. Inoltre, è possibile controllare la luce solare tramite telecomando, consentendo di regolare le impostazioni a distanza.

La luce solare è progettata per resistere agli agenti atmosferici, con una classificazione di impermeabilità IP65. Ciò significa che è protetta contro l’ingresso di polvere e può sopportare la pioggia e l’umidità senza subire danni. Questa caratteristica la rende ideale per l’installazione in giardini, garage e altre aree esterne.

Un altro vantaggio di questa luce solare è l’estensore da 5 metri incluso nella confezione. Ciò consente di posizionare il pannello solare in un’area ben esposta al sole, mentre la luce può essere posizionata in un punto strategico per l’illuminazione desiderata. Questo garantisce una maggiore flessibilità nell’installazione e ottimizza l’efficienza energetica.

Con le sue numerose LED, modalità di illuminazione personalizzabili e protezione impermeabile, rappresenta una scelta affidabile per migliorare la sicurezza e l’aspetto estetico del tuo giardino, garage o altre aree esterne. Prendila ora su Amazon con una spesa di soli 19€ incluse le spese di spedizione, grazie allo sconto importante del 56%.

