Lampada solare in offerta: risparmia anche in bolletta!

Acquistare una lampada solare permette di risparmiare enormemente la bolletta della luce. Se a ciò ci aggiungiamo che il modello che presentiamo oggi è pure in offerta, allora il risparmio è duplice. Parliamo infatti della lampada solare dotata anche di Sensore di Movimento [228LED/3Modes], da Esterno e e facilmente regolabile pure con telecomando, oltre che impermeabile con il protocollo IP65 che la protegge in caso di pioggia e un estensore da 5M ideale per collocarila sia in giardino che in garage: tutto questo a soli 25,57 euro!

Lampada solare con sensore di movimento: le caratteristiche

La lampada solare di cui vi abbiamo prima solo accennato è ideale sia per uso interno che esterno. E’ dotata di 228LED, composto da due parti: il pannello solare e il corpo della lampada. Due parti di luci possono essere posizionate indipendentemente, collegate da un filo di 5 metri per il massimo carico. Ideale anche per illuminare gli ambienti risparmiando così anche in bolletta. Molto comodo il telecomando, che ci risparmia di pigiare il bottone posto sul retro del dispositivo. Ben 3 modalità di illuminazione disponibili, che possono essere scelte in base alle tue esigenze. In particolare, si tratta delle: modalità rilevatore di movimento forte, sensore di movimento intelligente e crepuscolo all’alba.

Ancora, questa lampada solare è in grado di rilevare il movimento in 20-26ft distanza in 120 angoli di rilevamento. Ciò significa che rimane spento durante il giorno e carica alla luce del sole. Di notte, le luci si accenderanno automaticamente al tuo passaggio, di altre persone o di un animale, il che lo rende utilizzabile come luce di sicurezza per spaventare gli intrusi o gli animali selvatici presenti in zona. Facile da montare, non devi temere per la durata della batteria: monta infatti una batteria da 2200mAh, che necessita di una ricarica di 6-10 ore durante il giorno e funzionerà tutta la notte. Ovviamente dipende anche dall’intensità della luce solare diurna.

Insomma, risparmia sia in bolletta che all’atto dell’acquisto approfittando dello sconto in vigore ora del 29%: paga solo 25,57 euro!

