Lampadario a vista? Rendilo SMART con questa lampadina VINTAGE al 50%

Avere un lampadario a vista è impegnativo soprattutto quando sei alla ricerca di una lampadina smart. Molti modelli in commercio ignorano che vedere delle lampadine classiche sia un po’ brutto, ma per fortuna altri marchi ti danno un mano. Aigostar, per esempio, ha questo modello vintage con tutto ciò che può servirti.

Attacco E27 e tutte le impostazioni smart del caso. Ora che è andata in promozione su Amazon con un coupon dovresti acquistarla al volo. Aggiungila al carrello e falla diventare tua con appena 7,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadina Smart e non solo: anche vintage e bella a vedersi

Realizzata in vetro trasparente e con un design che ricorda veramente le lampadine che c’erano una volta, questo modello è perfetto per la tua casa e per il tuo lampadario. Ti ho già detto che è dotata di un attacco E27 il che la rende praticamente perfetta per qualunque dispositivo in casa.

Nonostante il suo aspetto non lo faccia intendere a primo acchito, si serve di tecnologia LED per consumare il minimo indispensabile. Questo, però, non sacrifica le prestazioni dal momento che hai a portata di mano:

colori cangianti sulle tonalità del bianco per passare da quello caldo a quello freddo fino al naturale;

per passare da quello caldo a quello freddo fino al naturale; possibilità di dimmerare l’intensità della luce su un valore a te piacevole.

Per gestire la tua lampadina puoi fare affidamento sia all’applicazione su smartphone che alla tua voce. Ebbene sì, il sistema è completamente compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Cosa stai aspettando? Non ti fare scappare questa promozione su Amazon e apri subito la pagina per spuntare il coupon. Ti porti a casa tua lampadina smart e vintage al 50% ossia a soli 7,99€.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.