Lampadina Aigostar multicolore smart: col doppio sconto ti costa solo 5€

Le lampadine Aigostar Alexa sono lampadine smart WiFi G45 E27 che offrono un’esperienza di illuminazione intelligente e conveniente. Queste lampadine sono compatibili con i dispositivi di controllo vocale come Alexa e Google Home, consentendoti di controllarle facilmente attraverso comandi vocali. Un gioielliono che oggi puoi portarti a casa spendendo una miseria grazie alla combo sconto del 12% sul prezzo di listino, più il coupon che si attiva in automatico del 50%. In questo modo ti verrà a costare solo 5€, un prezzo irrisorio e con le spedizioni gratuite.

Con la connettività WiFi integrata, non è richiesto alcun hub aggiuntivo per il loro funzionamento. Puoi controllare le lampadine in remoto tramite l’applicazione mobile dedicata, consentendoti di regolare l’intensità luminosa, cambiare colore e impostare programmazioni personalizzate direttamente dal tuo smartphone.

Le lampadine Aigostar Alexa offrono una vasta gamma di colori, consentendoti di creare l’atmosfera desiderata per ogni occasione. Puoi scegliere tra una varietà di colori e tonalità bianche regolabili per adattarsi al tuo umore e alle tue esigenze.

Con una potenza di 6,5W, queste lampadine sono efficienti dal punto di vista energetico, sebbene siano classificate come Classe di efficienza energetica F. Possono contribuire a ridurre il consumo energetico e a risparmiare sulla bolletta elettrica.

In conclusione, le lampadine Aigostar Alexa offrono un’illuminazione smart e personalizzata con controllo remoto, controllo vocale e un’ampia gamma di colori. Sono un’opzione conveniente per rendere la tua casa più intelligente e migliorare l’atmosfera degli ambienti con un semplice tocco o comando vocale.

