Prendi questa lampadina in OFFERTA che cambia colore in base alla musica!

Con la lampadina Aigostar con assistente vocale Alexa, attacco E27 SL2, WiFi integrato, a LED , potenza 9W 806LM, modello RGBCCT Dimmerabile, 2700K-6500K, casa tua non sarà più la stessa! Infatti, puoi comandarle a voce affinché si accendano e si spengano quando vuoi a distanza senza dover più raggiungere l’interruttore. Inoltre, si sincronizza con la musica, quindi cambia colore in base a essa e può essere molto utile per feste, ricevimenti o cene galanti. E’ compatibile con Alexa/Google Home. Oggi potrai avere 6 di queste pazzesche lampadine smart a un prezzo favoloso: 28,87 euro, grazie allo sconto del 28%! Così potrai metterne una per stanza.

Lampadina smart Aigostar: le caratteristiche

La lampadine wifi smart Aigostar può essere utilizzata per raccogliere il suono attraverso il microfono/dispositivo, regolare la modalità, così che la luce cambi con la tua musica preferita e al contesto, creando la giusta atmosfera. La modalità fai da te dell’app Aigosmart consente di personalizzare gli effetti luminosi, scegliendo tra 16 milioni di colori, temperature di colore da 2700K a 6500K e stili diversi per creare il colore ideale. La funzione di riconoscimento dei colori consente di personalizzare l’atmosfera. La app di riferimento è “Aigosmart“.

Ancora , questa lampadine intelligenti è compatibile con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale. Puoi anche impostare il timer, così si spegnerà poco dopo che sei uscit* di casa, quando ti sarai addormentat*, quando scendi in cantina, ecc. È inoltre possibile utilizzare lo stesso comando di controllo di gruppo per controllare le lampade in qualsiasi punto di più stanze. La lampadina smart dispone di 26 modalità di scena. 4 categorie: natura, vacanza, vita, emozione!

