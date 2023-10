Lampadina intelligente con comandi vocali oggi tua a soli 5 euro!

Nell’era della smart home, anche le lampadine si sono rifatte il look e sono diventate intelligenti! Gestibili con comando vocale, app su smartphone o tramite un dispositivo. Inoltre, durano tantissimo e consumano poco. Un ottimo esempio di ciò – illuminante, è proprio il caso di dirlo – è la lampadina led intelligente SMART+ Zigbee. Infatti, puoi gestirla comodamente da app o tramite comandi vocali ad Alexa o all’Assistente Google. Cambia colore, regola intensità e tonalità a voce, senza bisogno di alcun bottone o rotellina. Puoi anche programmarle per simulare la presenza a casa, per una maggiore sicurezza quando non ci sei, così i malintenzionati eviteranno di entrare credendo che ci sia qualcun* in casa. Puoi anche programmarla per trovare accoglienti luci accese al tuo ritorno o spegnerle poco dopo che esci se non ami stare al buio. Oggi grazie allo sconto quasi totale dell’83% la paghi solo 5,83 euro!

Lampadina intelligente Smart+ Zigbee: le caratteristiche

Scopriamo meglio cosa si possa fare con questa lampadina intelligente Smart+ Zigbee: puoi raggruppare più luci e gestiscile contemporaneamente, per esempio creando i gruppi lampade del soggiorno o della cucina. Potrai utilizzare un comando per diverse sorgenti luminose, senza rinunciare alla possibilità di controllare le singole lampade. Con la funzione timer puoi fare in modo che le lampade LED Zigbee LEDVANCE si accendano e si spengano automaticamente, anche progressivamente fosse l’alba o il tramonto.

Ricrea un’illuminazione naturale e semplificati la vita utilizzando il timer per le luci delle varie stanze e del giardino. La funzione timer è utile anche come sveglia al mattino. La forma ovale è anche bella da vedersi. Grazie al fatto che sia una lampadina a Led consente di risparmiare ulteriormente sia sulla bolletta perché ha un bassissimo consumo energetico e sia perché dura davvero tantissimo, tanto da non ricordare più quando l’hai acquistata!

Oggi lo sconto è totale, quasi un regalo, visto che il prezzo è stato abbassato dell’87%! Arrivando così a soli 5,83 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.