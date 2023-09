Lampadina LED Philips: la casa del futuro è in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi sta prendendo sempre più piede la casa domotica, che vede la presenza di numerosissimi dispositivi controllati via internet, spesso e volentieri per mezzo del proprio smartphone, o controllati eventualmente da dispositivi vocali quali Google Assistant o Amazon Alexa. Uno dei dispositivi più in voga, al di là della casa demotica, sono senz’ombra di dubbio le classiche lampadine LED: proprio sulla base di questo Amazon ha pensato bene di proporti la lampadina LED Philips in offerta al prezzo stracciato di soli 6.95 euro, con ben 55% di sconto sul prezzo originariamente proposto in listino dalla stessa compagnia produttrice.

La lampadina per ogni ambiente

Partiamo in questo caso col dire che uno dei vantaggi principali di questa lampadina LED consiste nel dispendio energetico di gran lunga inferiore rispetto alle classiche lampadine alogene tradizionali usate da anni e anni: questo comporta dunque un minor consumo di energia elettrica e quindi un buon risparmio sul lungo periodo. Oltre a questo, poi, le lampadine LED sono caratterizzate anche da una durabilità estrema, riuscendo a durare perfino 15 anni e oltre, a differenza delle lampadine alogene che vanno necessariamente sostituite dopo pochi anni.

Questo dispositivo gode poi di una particolare tecnologia appositamente progettata per la tua visita, Philips EyeComfort LED, che ti permettono di evitare efficacemente l’affaticamento visivo degli occhi, soprattutto dopo ore e ore di esposizione alla luce. La lampada in questo caso è in grado di emettere una luce con differenti tonalità di colore, da quella bianca fino ad arrivare a quella più calda.

Nonostante il look apparentemente classico di questa lampadina LED, essa è caratterizzata da prestazioni davvero eccellenti, con una potenza da ben 10.5 W. La base della lampadina poi, nel formato E27, è compatibile con gran parte dei dispositivi presenti all’interno del nostro ambiente domestico.

Insomma, lasciarsi scappare una lampadina LED Philips ad un prezzo del genere, soprattutto considerandone l’estrema versatilità all’interno del tuo ambiente domestico e il significativo risparmio in termini energetici e soprattutto economici sul lungo periodo, sarebbe davvero un peccato: ecco perché ti suggeriamo caldamente di acquistare la lampadina LED Philips in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte potrebbero dunque finire improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.