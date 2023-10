Lampadina LED telecamera spia con zoom, rileva movimento e audio bidirezionale: GENIALATA

La telecamera a lampadina WiFi INQMEGAPRO è un dispositivo di sorveglianza innovativo che combina una lampadina con una videocamera per una maggiore sicurezza e controllo della tua casa. Questa telecamera è progettata per essere utilizzata come una lampadina comune che puoi avvitare in qualsiasi portalampada E26 o E27. Questo significa che offre sia l’illuminazione che la sicurezza in un unico dispositivo. Una genialata che puoi accaparrarti a soli 28€ grazie alla promozione a tempo Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

La telecamera lampadina offre sia l’illuminazione che la sicurezza in un unico dispositivo

La telecamera si collega alla tua rete Wi-Fi domestica, consentendoti di accedere alle immagini e ai video in tempo reale tramite un’applicazione mobile sul tuo smartphone o tablet. La videocamera offre una funzione di zoom fino a 10X, che ti consente di ingrandire e visualizzare dettagli specifici all’interno dell’area di ripresa. La telecamera è dotata di rilevamento del movimento, il che significa che inizierà a registrare quando rileva attività nell’area. Riceverai notifiche sul tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento.

Puoi comunicare con chiunque si trovi nell’area della telecamera grazie alla funzione di audio bidirezionale. Questo è utile per comunicare con i membri della famiglia o i visitatori. La telecamera è dotata di visione notturna, il che significa che può catturare chiaramente le immagini anche al buio. Le registrazioni possono essere archiviate su una scheda microSD (non inclusa) o in un cloud storage, a seconda delle tue preferenze.

L’installazione è semplice, poiché puoi avvitare la lampadina in qualsiasi portalampada esistente e configurarla tramite l’applicazione mobile. La telecamera lampadina WiFi INQMEGAPRO è un modo intelligente per aumentare la sicurezza della tua casa. Offre funzionalità avanzate, tra cui zoom, rilevamento del movimento e audio bidirezionale, il che la rende una scelta versatile per la sorveglianza domestica.

Puoi monitorare la tua casa in tempo reale e ricevere notifiche quando si verifica un’attività sospetta. Una genialata che puoi accaparrarti a soli 28€ grazie alla promozione a tempo Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

