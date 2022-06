Lampadina smart Alexa e Google, multicolor e E27: prezzo RIDICOLO

Assistenti vocali che aspettando di essere utilizzati? Sfruttali a dovere creando un sistema di illuminazione intelligente in casa. Quanto spendi? Pochissimo se approfitti delle promozioni e ti porti a casa i migliori prodotti della categoria.

Ad esempio questa lampadina smart TP LINK che sa proprio il fatto suo. Con attacco E27 la monti dove vuoi. Pensa che costa appena 9,98€ se completi l’acquisto al volo su Amazon. Non perdere tempo!

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Lampadina smart: la comandi un po’ come vuoi

Grazie al modello avanzato che ti sto proponendo, non solo lo gestisci con la voce ma anche da remoto. Puoi scaricare l’applicazione su sistemi Android e iOS e avere un telecomando a portata di mano. Poi, come ti suggerivo, è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home quindi non scendere a compromessi.

Grazie al suo attacco E27 la monti su qualunque lampada tu voglia e funziona fin dal primo secondo. E’ multicolor quindi puoi decidere tra 16 milioni di colori differenti, ma se sei più tradizionalista opta per una tonalità di bianco che ti aggrada.

Dimmerabile? Sì quindi imposti anche un’intensità a tua scelta. E non perdere l’occasione di automatizzarle inserendole in routine o creando timer personalizzati.

Insomma, utilizzarle è semplice e una volta che ci avrai preso la mano non potrai più farne a meno.

Collegati proprio ora su Amazon e acquista la tua lampadina smart Amazon e Google a soli 9,97€. Non perdere l’occasione perché la promozione non durerà per sempre. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se hai Prime attivo.