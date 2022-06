Lampadina smart E14, Alexa e Google e 16 milioni di colori (2pz)

Se stavi cercando una lampadina smart E14, ho una notizia per te perfetta: ne compri due al prezzo di una. Con questa promozione in corso su Amazon faresti bene a completare l’acquisto al volo.

Sono compatibili con Amazon Alexa e con Google, in più se spunti il coupon te le porti a casa con 14€. Insomma, un affare ad occhi chiusi.

Le spedizioni sono finanche gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Lampadina smart: perché prenderne una, quando ne puoi avere due

Multicolor e pazzesche, con l’attacco e14 sono perfette per le tue lampade da tavolo. Finalmente puoi convertire anche queste in prodottini smart in o.2 secondi.

Semplicissime da gestire, puoi scaricare l’applicazione sul tuo smartphone Android o iOS o, ancora, gestirle con la tua voce. Ebbene sì, come ti ho suggerito sono completamente compatibili con Amazon Alexa e con Google Home quindi non scendere a compromessi.

Visto la loro caratteristica multicolor hai a disposizione qualcosa come 16 milioni di colori. Scegli il tuo preferito e non ti fai problemi. Se poi sei più un tipo classico, opta per una tonalità di bianco e vai alla grande.

Sì, sono anche dimmerabili quindi vai sul sicuro.

Ah ovviamente non ti dimenticare di creare vere e proprio routine o di impostare timer per farle accendere e spegnere in automatico senza che tu debba fare niente.

Insomma, cosa stai ancora aspettando? Collegati ora su Amazon e acquista le tue lampadine smart E14, due al prezzo di una. Apri la pagina e spunta il coupon per pagarle 14€ appena. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.