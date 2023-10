La lampadina che cambia colore a ritmo di musica ora la paghi solo 10 euro!

La lampadina Goove è ideale per quanti vogliono ravvivare casa o il proprio locale con luci colorate senza spendere molto. In questo caso, spenderai infatti solo 10,99 euro grazie all’offerta in corso che prevede uno sconto del 13%! Una lampadina che cambia colore a ritmo di musica, quindi è ideale per le feste in casa oppure per chi ha dei lounge bar e vuole sorprendere i propri clienti. Puoi anche gestirla a voce tramite comandi vocali Google Assistant o Alexa e tramite app.

Le caratteristiche della lampadina Goove

Le lampadine Govee a LED sono gestibili tramite comandi vocali. Potete accendere/spegnere le lampadine intelligenti, cambiare la luminosità e i colori ed impostare le scene con l’app Govee Home. Inoltre, sono capaci di cambiare colore e luminosità quando il microfono del telefono rileva un suono. Basta scaricare l’app Govee Home e abilitare i permessi per il microfono. Troverai fino a 16 Milioni di Colori DIY e 54 modalità di scena. Hub non richiesto.

E’ possibile impostare un timer così troverai le luci accese quando torni a casa o che si spengono quando sei uscit*. Comode le modalità Alba e Tramonto. Puoi anche acquistarne più di una e controllarle in modo simultaneo con Wi-Fi a 2,4 GHz. Potrai così divertirti anche con altre persone in casa, con ognuno che gestirà la propria lampadina, divertendovi a combinare vari colori. A parte l’aspetto ludico, ti consente un grande risparmio in bolletta!

Dunque, cosa aspetti? Acquista le splendide lampadine Goove, oggi una la paghi solo 10,99 euro! Magari potresti approfittarne per fare una scorta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.