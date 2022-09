Lampadina Smart LED: la TP-Link al prezzo delle sottomarche (offerta Amazon)

Se avete voglia di rendere la vostra casa Smart una discoteca, oppure che abbiate la possibilità di creare sempre l’atmosfera giusta in base alle occasioni, quello che vi serve sono delle lampadine Smart RGB. Su Amazon potete trovare una infinità di offerte riguardanti questa tipologia di articolo, ma attenzione a volte risparmiare non è sempre la scelta giusta, meglio spendere un paio di euro in più, ma avere delle lampadine affidabili, che non si rompono dopo due giorni. Per questo ci siamo noi a consigliarvi questa offerta sulle lampadine Smart di TP-Link, oggi in offerta a soli 9,97 € l’una. Calcolate che di solito il loro prezzo è di circa 15 euro l’una, quindi un super sconto. Inoltre TP-Link la conosciamo tutti molto bene, questa marca è affidabile e grazie a questa offerta le lampadine costano come quelle di sotto marca.

TP-Link: la lampadina WiFi Smart LED definitiva per la vostra casa

Giustamente non basta sapere che sono di qualità per poterle comprare, in base all’utilizzo che ne dovete fare vi serve sapere anche le sue caratteristiche principali, per capire se sono quelle giuste per la vostra stanza:

Lampadina RGB con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere, quindi possibilità creative infinite;

Non serve nessuna hub, basta collegare la lampadina L530E al Wi-Fi di casa e siete pronti;

Funziona con alexa e google assistant per i comandi vocali: “alexa, accendi la luce” o “ok google, oscura le luci della mia camera”;

Create programmi da accendere, spegnere con la luminosità e il colore che avete impostato;

Simulate automaticamente che qualcuno sia a casa per spaventare i visitatori indesiderati;

Consumo energetico classe A+;

Fattore di forma: A60, E27;

Attacco E27, potenza sorgente luminosa 8,7 W e 806 lumen;

Ok è arrivato il momento di comprare queste lampadine LED Smart della TP-Link, a soli 9,97 €. Fate la scorta necessaria per rivoluzionare la vostra casa.

