Lampadina smart multicolore che controlli a voce OGGI a SOLI 9 euro! Cosa aspetti?

TP-Link Tapo L530E è una Lampadina WiFi intelligente, LED Smart Multicolore, attacco E27, compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home, 806 lumen, 9W (Equivalente 60 W), controllo remoto tramite APP Tapo. Oggi grazie allo sconto del 33% la paghi solo 9,99 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

TP-Link Tapo L530E: le caratteristiche

Controlla le tue luci ovunque tu sia, tramite l’app gratuita tapo (ios, android) per smartphone e tablet. Progetta facilmente scenari per la tua routine o attività quotidiana personalizzando luminosità, temperatura della luce e colori, con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere. Collega la luce L530E al Wi-Fi di casa.

Funziona con Alexa e Google assistant per liberare le mani. Ti basta dire “alexa, accendi la luce” o “ok google, oscura le luci della mia camera“. Crea programmi per accendere / spegnere con la luminosità / il colore che hai impostato. Simula automaticamente che qualcuno sia a casa per spaventare i visitatori indesiderati. Attacco standard E27.

