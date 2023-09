Lampadina Smart multicolore in OFFERTA: illumina la casa in modo intelligente!

La lampadina è il simbolo per antonomasia delle idee geniali. Come geniale è questa offerta su Amazon, che vede proprio come protagonista una lampadina smart WiFi multicolore TP-Link Tapo L530E, compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Infatti, lo sconto è fuori dal normale: il 33%, che porta così il suo prezzo a soli 9.99 euro!

Grazie a questa lampadina intelligente, renderai la tua casa colorata e vivace, risparmierai in bolletta e potrai controllarla a distanza. L’attacco è di tipo E27, ha una potenza di 9W (Equivalente 60 W), nessun hub richiesto e può essere controllata tramite smartphone con la comoda app Tapo.

Lampadina smart TP-Link: caratteristiche e offerte

In una smart home, anche le lampadine devono essere intelligenti. E allora perché non approfittare di questa offerta in corso su Amazon che vede come protagonista la TP-Link Tapo L530E, lampadina WiFi intelligente LED Multicolore, con un attacco di tipo E27. E’ possibile controllarla in diversi modi: tramite i comandi vocali di Alexa e Google Home, nonché tramite smartphone grazie alla comoda app Tapo, sia per Android che per iOS.

La lampadina consente di impostare luminosità, temperatura e anche colore, con una gamma di ben 16 milioni di tonalità. La Tapo L530E raggiunge intensità fino a 806 lumens (equiparabile a una lampadina a 60 watt) che potrai comunque gestire in una percentuale tra 1 e 100 percento (in gergo si dice che sia dimmerabile). I parametri possono essere salvati, così non dovrai impostarli ogni volta. Potrai anche programmare giorni e orari di accensione e spegnimento, anche in base al tuo fuso orario. Funge anche da deterrente anti-furto: permette di simulare la tua presenza in casa per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati!

Dai una nuova luce alla tua casa grazie a questa lampadina TP-Link Tapo L530E, che potrai controllare ovunque ti trovi e potrà perfino aiutarti a difendere casa. Darai un tocco alternativo e vivace alle tue feste, senza dover installare chissà quale impianto luci, ma con una semplice lampadina molto avvolgente. L’offerta è incredibile: solo 9.99 euro! Ma, ovviamente, non è un’offerta che dura per sempre quindi ti conviene sbrigarti!

