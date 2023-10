La lampadina intelligente che comandi a voce ORA costa solo 9 euro!

La lampadina TP-Link Tapo L530E è una lampadina WiFi Intelligente con LED Smart Multicolore, con attacco E27, compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Che puoi quindi comandare a voce ma anche tramite app. Quanto a potenza e qualità parliamo di una lampadina di 806 lumen, 9W(Equivalente 60 W), non richiede hub. Orbene, su Amazon ora la puoi prendere a soli 9,99 euro, con il 33% di sconto!

Lampadina TP-Link Tapo L530E: le caratteristiche

La vera chicca di questa lampadina è che puoi controllarla tranquillamente a voce, tramite l’app gratuita tapo, che puoi scaricare sia che tu abbia un dispositivo con sistema operativo iOS, quindi Apple, che il diffusissimo Android. Quindi, sia per smartphone che sui tablet che consentono il dowload di app esterne. Oltre a ciò potrai personalizzare luminosità, temperatura della luce e colori, con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere. Così potrai scegliere luci soffuse e soft per la lettura di un buon libro o una cena romantica. Oppure colori accesi per feste di compleanno, ecc.

Funziona con alexa e google assistant. Potrai programmare accensione o spegnimento della lampadina, quando esci o torni a casa. Inoltre, puoi rendere casa sicura accendendole quando sei fuori casa per spaventare i ladri. L’attacco è quello più diffuso: E27.

Dunque, tanti vantaggi, che ora su Amazon paghi solo 9,99 euro, con il 33% di sconto!

