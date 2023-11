Basta alzarti dal divano per accendere la luce: la lampadina che controlli a voce è in OFFERTA!

Con la lampadina TP-Link Tapo L510E in offerta risparmi 3 volte: sul prezzo, visto che è in offerta; in bolletta, poiché la gestisci come vuoi al 100%; di alzarti dal divano per accendere la luce. L’attacco è il comunissimo E27, quindi sostituisci facilmente le vecchie lampadine che hai già. Puoi controllarle con la sola voce, essendo compatibili con Amazon Alexa e Google Home. Vantano una potenza da 806 lumens, un riposante colore Giallo caldo, è totalmente dimmerabile dall’ 1% al 100%. E ancora, potenza da 2700 K e Classe di efficienza energetica F. Avrai tutto questo a soli 8,99 euro, quindi quasi la metà rispetto al prezzo di listino!

Lampadina TP-Link Tapo L510E: le caratteristiche

Abbiamo detto che la lampadina TP-Link Tapo L510E è completamente dimmerabile. Ciò vuol dire che regoli a tuo piacere la luminosità della lampadina smart Wi-Fi dall’ 1% al 100%; seleziona la luce giusta per il tuo risveglio o una luce soft per accompagnare le tue serate. Così potrai averla come vuoi in base all’uso. Nessun hub necessario: connetti la lampadina alla rete Wi-Fi di casa tua in tutta sicurezza e senza necessità di hub esterni

Controllo da remoto – controlla le tue luci ovunque tu sia, tramite l’app Tapo gratuita tapo (ios, android) per smartphone e tablet.

Funziona con Alexa e Google assistant: dovrai solo dire “Alexa, accendi la luce” o “ok Google, oscura le luci della mia camera“. Non dovrai più alzarti dal divano! Utilizza l’app Tapo per impostare giorni e orari di accensione e spegnimento della lampadina; raggruppa tutte le tue lampadine smart in un unico scenario e richiamalo in un attimo dal tuo smartphone tramite l’app tapo. Infine, l’ultimo risparmio è dato dal Consumo energetico classe a+: la lampadina smart è progettata per ridurre i consumi energetici pur mantenendo sempre il massimo delle prestazioni.

Oggi paghi la lampadina TP-Link Tapo L510E a soli 8,99 euro, quindi quasi la metà rispetto al prezzo di listino!

